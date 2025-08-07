Kad vasara tuvojas savam pilnbriedam, Zeltiņi aicina svinēt. Arī šogad Zeltiņu pagasta svētki būs notikums, kurā netrūks ne emociju, ne aktivitāšu – gan mazajiem, gan lielajiem. Svētku noskaņa pagastā ienāk jau no 8. augusta, kad pie veikala pagasta centrā būs apskatāma pašu pagasta iedzīvotāju veidota fotogrāfiju izstāde “Mūsu gads Zeltiņos”. Tajā redzami aizvadītā gada notikumi, svētki un ikdienas mirkļi – tādi, kādi tie visiem kopā bijuši.
Kā smej Zeltiņu tautas nama vadītāja Gunita Paleja – gluži kā Alūksnē, arī Zeltiņos gads rit no vieniem kapusvētkiem līdz nākamajiem un šī foto izstāde ir kā pietura, kur atskatīties uz aizvadīto gadu. Vieta nav izvēlēta nejauši – izstāde izvietota pie atjaunotā veikala, par kuru šogad īpaši priecājas viss pagasts.
Svētkos Zeltiņos šogad atzīmēs īpašu notikumu – 10 gadu jubileju kopš pirmā Kristera kausa izcīņas pludmales volejbolā. 9. augusts būs diena, kurā sporta gars savīsies ar sirsnību un atmiņām par Zeltiņpuiku – Kristeru Zariņu. Būs gan pludmales volejbols, gan podu gāšana, gan iespēja iepazīt Kristera raksturu un dzirkstošo dzīvesprieku caur īpaši veidotām individuālajām stacijām. Volejbola kausa izcīņa sāksies plkst. 10.00 (reģistrācija līdz 9.50), bet individuālās stacijas būs atvērtas no 10.30. Šogad īpaši aicina apvienot māju un kaimiņu spēkus, izveidojot komandu četru cilvēku sastāvā (vismaz viena sieviete) un plkst. 13.30 piedalīties komandu sacensībās.
Atgādinām, ka 2014. gada 12. novembrī pēc smagas slimības 21 gada vecumā aizsaulē aizgāja talantīgs un sirsnīgs Zeltiņu pagasta puisis Kristers Zariņš. Kristers Zeltiņos bija cienīts: sportists, dejotājs, aktieris, izteikti pozitīvs, nebaidījās grūtības, izpalīdzīgs, vērsts uz izaugsmi, īsts sava pagasta patriots. Viņš vienmēr un visur sevi dēvēja par Zeltiņpuiku. Tieši tādēļ, godinot viņa piemiņu, šogad līdzās jau ierastajai Kristera kausa izcīņai pludmales volejbolā, notiks arī īpašas individuālās un komandu sacensības “Zeltiņpuika gāž podus” – dzīvīgas, jautras un sportiskas.
Svētku dienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 durvis vērs arī bijusī skolas ēka, kurā iekārtota Zeltiņu vēstures krātuve. Apmeklētājus gaidīs kāds īpašs jaunums – izstāde “Māju stāsti cilvēku atmiņās”. Tajā apkopoti vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti, fotogrāfijas un fakti par dažādām Zeltiņu pagasta ēkām – gan tām, kas vēl stāv, gan tām, kuras vairs nav saglabājušās. Tā ir iespēja iepazīt pagasta vēsturi caur cilvēku stāstiem – personiski, sirsnīgi un patiesi.
Dienas noslēgumā aktivitātes turpināsies Zeltiņu estrādē, kur plkst. 19.00 skanēs koncerts “Pasaka par Alūksni”. “Šogad Alūksnes pilsētai svinam 105.dzimšanas dienu, tādēļ 9.augustā 19.00 koncertprogrammā “ Pasaka par Alūksni” caur deju, dziesmu un mīļiem vārdiem paudīsim mīlestību savai pilsētai. Alūksni par SAVU ir saukuši mūsu vecāki un vecvecāki, mūsu bērni un mazbērni uz šo skaisto pilsētu brauc kā uz savu bērnības zemi. Jā, Zeltiņi ir mūsu mīļais pagastiņš, par kuru nav skaistākas vietas uz pasaules! Bet Alūksne ir tikpat mīļa bijusi visos laikos, gan tad, kad dzīvojām krietni pieticīgos apstākļos, gan tagad, kad starojam lepnumā ,izrādot radiem un paziņām ,cik skaista un sakopta ir mūsu Alūksne,” koncerta ideju raksturo G. Paleja.
Koncertā piedalīsies Alūksnes Kultūras centra kolektīvi- deju kopa “Jukums”, deju kopa “Olysta” , ATT “Slieksnis” un Kultūras ansamblis “Flokši” . Gaidāmi ciemiņi no Gulbenes novada- Sabīne Krilova un ansamblis “ Pieskāriens”. Ar īsteni latgalisku temperamentu sveiks Briežuciema jauniešu folkloras kopa “Soldanī” .Visam pa vidu silti sveicieni izskanēs no maziem un lieliem zeltiniešiem un dziedošo aktieru ansambļa “Jautrie Podi’. Svētku norises vietai- Zeltiņu estrādei arī šogad apaļa jubileja- 60 gadi.
Svētku sajūtu papildinās īpašs video sveiciens, kurā gan Zeltiņu bērni, gan jaunieši, kuri vairs nedzīvo pagastā, dalās savās sajūtās par dzimto vietu un Alūksni. Tajā iekļautas arī pagasta viedākās iedzīvotājas Veltas Balodes atmiņas un novēlējumi. Par skaistu dāvanu kļuvusi arī jauna dziesma – “Dziesma Alūksnei”, ko īpaši svētkiem sacerējusi Olīvija Jēģere un izpildīs “Jautrie podi”. Dziesmai tapis arī video klips, filmēts skaistākajās Alūksnes vietās – kā paliekoša vērtība nākotnei. “Esam pateicīgi Olīvijai par atsaucību – viņa radījusi vairākus dziesmas variantus, kurus ar prieku izmantosim svētkos. Un, ja svētki veltīti Alūksnei, tad kā gan bez pašmāju mūziķiem – ballē mūs priecēs alūksniešu grupa “Putukvass”. Tiekamies Zeltiņos!” aicina G. Paleja.
