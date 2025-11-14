“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Trešajā un noslēdzošajā “krēslu izaicinājumā” noskaidroti visi šova “X Faktors” finālisti. Viņu vidū ir arī mūsu novadnieks Niklāss Pugejs, kurš savu vietu finālā izcīnījis mentora Marata Ogļezņeva komandā.
“Esmu meties jaunā muzikālā avantūrā – pēc ļoti veiksmīgās pieredzes “Koru karos” šoreiz piedalos kā solo mākslinieks. Jau esmu pārvarējis divas atlases kārtas. Pirmajā no visiem četriem mentoriem dzirdēju “jā”, un pēc tam sekoja “krēslu izaicinājums”. Tajā katrs mentors varēja savā komandā uzņemt trīs dalībniekus – tos, kuri ieguva vietu uz krēsla un to noturēja līdz raidījuma beigām. Ja kāds nākamais dalībnieks bija labāks, tad kāds no esošajiem tika “izsēdināts”. Man izdevās krēslu noturēt, un tagad esmu ticis fināla tiešraidēs. Pirmā tiešraide būs jau 16. novembrī, un tai sekos vēl četras. Finālā šajā svētdienā uzstāsies 12 dalībnieki, bet pēc pirmās tiešraides trim nāksies šovu pamest,” stāsta Niklāss.
Radošā brīvība un milzīga atbildība
Katru svētdienu šova veidotāji paredzējuši īpašu tēmu. Šoreiz dalībniekiem būs jāparāda pašiem sevi – caur dziesmu nododot klausītājiem, kādi viņi ir kā cilvēki un mākslinieki. “Gatavošanās process ir milzīgs – šoreiz viss balstās tikai uz maniem pleciem. “Koru karos” tas bija komandas darbs, bet šeit viss jāizdomā pašam: dziesmas izvēle, tās interpretācija, skatuves elementi, gaismas, tērps, frizūra, grims, kustības uz skatuves, pat tas, kā gribētos, lai filmē kameras. Ir jādomā par pilnīgi visu. Protams, producenti un mentors dod padomus, taču vīzijai jābūt no pašiem dalībniekiem. Mums ļauj izpausties un parādīt savu radošo potenciālu. Ir cilvēki, kas palīdz šo vīziju īstenot, un mēģinājumi notiek katru dienu – sagatavošanās ir ļoti intensīva,” stāsta N. Pugejs.
Raksturojot sevi starp pārējiem dalībniekiem, Niklāss teic, ka katram ir sava “odziņa”, bet dažkārt tās mēdz būt līdzīgas. “Es vienmēr caur dziesmu cenšos nodot vēstījumu, kas liek cilvēkiem aizdomāties un kaut ko sajust. Ja klausītājs sajūt to, ko mūziķis grib pateikt, tad tas ir īstais “X faktors”. Manuprāt, man tas piemīt un atšķir no citiem,” saka jaunais dziedātājs.
Sapnim tuvāk – ar skatītāju atbalstu
Liela nozīme šovā būs skatītāju balsojumam, tādēļ Niklāss aicina novadniekus atbalstīt viņu. “Līdzīgi kā “Koru karos”, arī šeit katru nedēļu kādiem dalībniekiem šovs būs jāpamet, līdz paliks trīs finālisti, kuri cīnīsies par uzvaru. Ļoti ceru uz novadnieku atbalstu, jo visu izšķirs telefona balsojums – nebūs žūrijas vērtējumu vai punktu summu. Viss būs skatītāju rokās. Aicinu visus palīdzēt man piepildīt sapni un iekļūt fināla trijniekā. Galvenā balva nav pats svarīgākais, bet tā būtu liels atbalsts manai tālākajai muzikālajai attīstībai. Priecāšos par katru atbalsta SMS un darīšu visu, lai nepieviltu balsotājus,” uzsver Niklāss.
