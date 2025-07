IZSTĀDĒ puzles ar gleznu attēliem un atmiņas spēle ļaus bērniem rotaļīgā veidā izzināt izstādes saturu, attīstot gan vizuālo uztveri, gan iztēli.

FOTO: PUBLICITĀTES

Cik bieži gan esam dzirdējuši un paši lietojuši frāzi “Visi ceļi ved uz Alūksni”! Nu tā ir iemiesota izstādē. Alūksnes novada muzejā atklāta jauna ekspozīcija “Visi ceļi ved uz Alūksni”, kura aicina doties ceļojumā pa Alūksnes pilsētu, aplūkojot dažādu mākslinieku gleznas no muzeja krājuma. No pilsētas ielām līdz ezera krastu plašumiem, no gleznainām ainavām līdz arhitektūras objektiem – katra glezna ir īpašs skatījums uz vietām, kas veido Alūksnes daudzveidīgo un neatkārtojamo stāstu. Tā tapusi par godu pilsētas 105. gadskārtai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Izstādei no muzeja krājuma atlasītas gleznas, kurās atspoguļota Alūksnes pilsētvide, tās vairāk vai mazāk atpazīstami objekti. Muzeja gleznu kolekcija krājumā, protams, ir daudz lielāka, bet šoreiz akcents tieši uz Alūksnes pilsētvides atspoguļošanu mākslinieku darbos. Turklāt ekspozīcija apmeklētājiem piedāvā ne tikai vizuālu baudījumu, bet arī iespēju izzināt gleznās attēloto pilsētvides vēsturi,” stāsta Alūksnes novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala.

Izstādē aplūkojamas mākslinieku – Zigrīdas Ilenānes, Andreja Ģērmaņa, Margas Leilandes, Rūdolfa Vētras, Oskara Bērziņa, Teklas Natālijas Gavares-Vītolas, Induļa Purena, Gunāra Ozoliņa, Hardija Gruduļa, Laines Kainaizes, Māra Salmiņa, Gintera Čerbikova, Gustava Bušmaņa un Pētera Postaža gleznas. Kopumā 26 gleznas. Uzzinām, ka pirmo reizi izstādē ir eksponēta Pētera Postaža lielformāta glezna “Alūksne”, kuru mākslinieks muzejam dāvināja 2020. gadā.

Padomāts arī par jaunāko muzeja auditoriju. “Mazākie apmeklētāji caur spēlēm un radošām aktivitātēm varēs iepazīt izstādē aplūkojamos mākslas darbus,” stāsta L. Apšusala. Viņa aicina – ikviens apmeklētājs varēs uzzīmēt savu Alūksni – tādu, kādu to jūt un redz pats. Izstādi papildina ceļojuma motīvs – 20. gadsimta koferi no muzeja krājuma, kas simboliski aicina apmeklētājus doties Alūksnes izzināšanas piedzīvojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Izraudzītās gleznas ir kā ceļojums laikā, ainavās un sajūtās – tā ir iespēja no jauna ieraudzīt pilsētu, kas vienmēr atrodas tepat – mūsu ikdienā, atmiņās, sajūtās un mākslā. Tādēļ aicinām nesteigties, ļauties krāsām, stāstiem un atrast savu ceļu, kas ved uz Alūksni!” vedina muzeja pārstāve.

Izstāde būs skatāma līdz 2026. gada aprīlim.