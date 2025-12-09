Viktora Ķirpa Ates muzejā 20. decembrī aicina svinēt Ziemas saulgriežus latviskā garā

Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta” Alūksnes novadā 20. decembrī aicina svinēt Ziemas saulgriežus latviskā garā kopā ar Amatas kultūras centra folkloras kopu “Ore”.
Gada tumšākais laiks ir klāt, un, kā vēsta latviešu tautas ticējumi, Ziemas saulgrieži ir brīdis, kad sākas Saules ceļš augšup – atdzimšana un gaismas atgriešanās. Latviešu folklorā šis ir spēka, atjaunotnes un sargājošas maģijas laiks, kad ar dziesmām, rotaļām, maskām un uguns rituāliem ļaudis palīdz Saulei uzveikt tumsu.
Tāpēc Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina ikvienu būt daļai no senču spēka mantojuma un kopā modināt gaismu 20. decembrī pulksten 15.00, kad Vidzemes lauku sētas pagalmā un “Laidara” ēkā būs iespēja svinēt Ziemas saulgriežus ar tautasdziesmām, rotaļām, tradīcijām un lustīgiem dančiem kopā ar Amatas kultūras centra folkloras kopu “Ore” (vadītāja Inese Roze). Talkā nāks arī Kalncempju pagasta darbīgie ļaudis.
Lai iedzīvinātu seno ieražu spēku, pasākuma apmeklētāji aicināti ierasties ķekatnieku maskās – kā pieklājas Ziemassvētku laikā, kad masku gājieni nes svētību, ražību un jautrību.
Pasākums notiks Vidzemes lauku sētas pagalmā un “Laidara” ēkā.
“Ziemas Saulgriežu svinēšanu sāksim Vidzemes lauku sētas pagalmā pie ugunskura – kurināsim liesmu un dziedāsim ugunsdziesmu, aicinot gaismu atgriezties. Kopīgi velsim Saulgriežu bluķi – ar garu virvi, apkārt muzeja ēkām, lai aiznestu prom visa gada likstas un tumšās domas. Atgriežoties bluķi metīsim ugunī – ļaujot tam sadegt un vietā piedzimt jaunai gaismai un cerībai. Iesim rotaļās, dziedāsim dziesmas, minēsim mīklas. Smēdē būs iespēja izmēģināt laimes liešanu – vienu no senajiem Saulgriežu rituāliem. Pēc āra aktivitātēm dosimies uz “Laidara” ēku, kur turpināsim svinēšanu ar dziesmām, rotaļām, dančiem un pat zīlēšanu. Būs arī Ziemassvētku cienasts – zirņi, pīrāgi, piparkūkas. Nāciet kopā ar ģimeni un draugiem – ļausim gaismai piedzimt no jauna un svinēsim Ziemas saulgriežus tā, kā to darījuši mūsu senči, “ aicina Jolanta Baldiņa, Alūksnes novada muzejs izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste, Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja.
