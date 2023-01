Vidzemes mākslinieki tiksies Madonā

Foto: pixabay.com

Vidzemes mākslinieku tikšanās kopīgā pavasara izstādē kļuvusi par iedvesmojošu tradīciju – Madonas, Cēsu, Valmieras, Siguldas, Alūksnes, Valkas un Limbažu novados. Šogad tā notiks Madonā – Vidzemes augstienes sirdī, pilsētā ar savām kultūrvēsturiskajām un mākslas tradīcijām.

Izstādes kuratore Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Mākslas nodaļas vadītāja Elīna Krupko uzsver, ka īpaši nozīmīga šī izstāde būs Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, jo būs pirmā pēc renovācijas darbiem, ar kuru atkal vērs durvis izstāžu zāles apmeklētājiem un mākslas cienītājiem.

“Katra vieta rada savu ritma, krāsu un kontrastu izjūtu. Madonas ikdienas krāsas atšķiras no Gulbenes, bet Rūjienas no Valkas un Valmieras no Alūksnes. Vidzemes mākslinieku izstāde ir kopā sanākšana, savstarpējā satikšanās, arī jaunas iepazīšanās un savstarpējo krāsu sinerģija. Vidzemes mākslai ir sava garša, elpa un savs raksturs, kuru vēlamies parādīt prasīgajam apmeklētājam,” saka E. Krupko.

Viņa atklāj, ka izstādes tēma ir “Zeme deg”, un to var interpretēt visplašākajos formātos – kā reālos notikumus, ideju, asociāciju, burtisku zīmi, kā sajūtas, domas vai krāsas.

Tēma izvēlēta, lai aktualizētu pasaulē un valstī notiekošos sāpīgos procesus – ekonomisko krīzi, nesaskaņas, “Covid-19”, nelabvēlīgās situācijas ģimenēs, badu pasaulē, politisko spēku spēles, karus, plūdus, ugunsgrēkus, bezspēcību un citas lietas, kas mūsu sajūtās liek “zemei degt zem kājām”. Katram māksliniekam šī tēma var būt sava – iekšēja, ārēja, tuvāka vai tālāka, lokāla vai pasaulīga.

Izstādē aicināti piedalīties profesionāli mākslinieki, kā arī mākslas studiju biedri un mākslas augstskolu studenti, kuri dzīvo strādā Vidzemes reģionā.

Tajā eksponēs glezniecības tēlniecības, grafikas, keramikas, metāla, ādas, stikla, tekstila un citās tradicionālās tehnikās veidotus darbus, kā arī foto, video un autortehnikās veidotus darbus.

Alūksnes novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala aicina vietējos māksliniekus pieteikties dalībai izstādē un informē, ka Alūksnes novada muzejs un Alūksnes novada kultūras centrs nodrošinās darbu nogādāšanu Madonā. Izstādei paredzētie darbi jānogādā muzejā līdz 2022. gada 15. februārim.

Izstādes atklāšana paredzēta 3. martā, bet iespējamas izmaiņas atkarībā no remontdarbu pabeigšanas.