Vasaras izstādē – rakstu raksti, krāsas un prieks

Alūksnes muzeja vasaras sezonas izstāžu zālē “Tornītis” līdz pat 3. septembrim būs skatāma Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” darbu izstāde “Rakstu raksti, krāsas un prieks”, kas priecēs gan alūksniešus, gan pilsētas viesus, kuru vasaras sezonā mūsu pilsētā ir īpaši daudz.“Šīsvasaras izstāde ir gaidīta, plānota un nedaudz neierasta. “Pēdējos divus gadus dzīve mūs ir piespiedusi būt rāmākiem, izolētākiem. Tādēļ, lai rastu sevī harmoniju un līdzsvaru, studijas dalībnieki smēlušies no dabas iedvesmu, enerģiju un dzīvesprieku. Darbi ir rakstaini, krāsaini, interesanti, radot tos, izmantotas daudzveidīgas tehnikas, apvienojot dažādus materiālus,” saka studijas vadītāja Ineta Leja.Ar saviem darbiem izstādē piedalās 18 studijas dalībnieki. Izstādē var aplūkot tekstilijas, keramiku un koka izstrādājumus. Tajā skatāmi arī izstrādājumi ar pērlēm, cimdi, zeķes, aksesuāri, rotaslietas, tautas tērpu elementi

– vainadziņi, sienamie vainadziņi, aubes, jostas, tautiskie brunči. Autori darbos ielikuši savu prieku, daļiņu no sirds siltuma un vēlas dalīties tajā ar katru izstādes apmeklētāju.Izstādi atklāja Muzeju naktī un, kā stāsta I. Leja, apmeklētāju vidū bijuši dažādu paaudžu pārstāvji un interesi par tajā skatāmajiem darbiem izrādījuši arī bērni un jaunieši. Kāds puisis iegādājies vāzi, ko uzdāvināt savai mammai. Sadarbība ar Alūksnes muzeju TLMS “Kalme” ir kā tradīcija, jo muzejā rīkotas studijas izstādes un arī pērn vasaras sezonas izstāžu zālē “Tornītis” jau bija skatāmi studijas dalībnieku darinātie darbi.Studijas vadītāja atklāj, ka izstādes laikā piektdienās, sestdienās un svētdienās “Tornītī” varēs satikt arī pašus meistarus, aprunāties ar viņiem un vairāk uzzināt par to, kā top viņu darbi.