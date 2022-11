Valsts svētku mēnesis Apes pilsētā 

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Novembris – Mūsu Latvijas dzimšanas dienas mēnesis.

Aicinām būt vienotiem savās domās, lūgšanās un rīcībā!

Aicinām visus piedalīties valsts svētkiem organizētajos pasākumos.

Sajust sevi kā daļu no Latvijas. No katra no mums, mūsu domām un darbiem sākas Latvija!

TU ESI LATVIJA!

Lāčplēša diena 11.novembrī plkst. 17.00 Apē pie Apes tautas nama uzstāsies Evelīnas Krama noskaņu koncertā, pēc tam iedzīvotāji aicināti doties lāpu gājienā un uz piemiņas brīdi Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņai Apes pilsētas kapos.

18. novembrī Apes tautas namā plkst. 17.00 Latvijas republikas 104. gadadienai veltīts sarīkojums “Lūgšana par Latviju”. Koncertā “Paauklē, saulīte, manu zemīti” piedalīsies aktrise, dzejniece Kristīne Dina Bitēna un komponists Atvars Sirmais, kā arī Apes tautas nama amatiermākslas kolektīvi.

25. novembrī Apes tautas namā plkst. 17.00 Matīsa Kažasspēlfilma- jauniešu attiecību drāma “Neona Pavasaris”

Zane Ērgle- Mežule

Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes,

Mārketinga un komunikācijas speciālists