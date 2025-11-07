Abonē! E-avīze
Piektdiena, 7. novembris
Helma, Lotārs, Pērle
Valsts svētkos aicina piedalīties prāta spēlē

08:13 07.11.2025

Sandra Apine

A closeup shot of the waving flag of Latvia with interesting textures

Novembrī īpašu uzmanību pievēršam dzimtajai vietai, valstij un mīlestībai pret savu zemi. Šajā laikā iedzīvotāji aicināti apzināties un godāt savas saknes, iepazīt novada vēsturi un stiprināt piederības sajūtu Latvijai.

Šogad 18. novembrī Alūksnes novada muzejs debitē ar prāta spēles rīkošanu un valsts svētku dienā pulksten 11.00 aicina piedalīties prāta spēlē “Alūksnei – 105” – zināšanu pārbaudē par Alūksni tās 105 gadu pastāvēšanas laikā. Dalībniekiem jāpiesaka sava komanda, ko veido četru cilvēku sastāvs, līdz 14. novembrim zvanot pa tālruni 25665538. Spēlei var pieteikties arī individuāli – šādā gadījumā komanda tiks izveidota pēc nejaušības principa, dodot iespēju iepazīties ar jauniem cilvēkiem un kopīgi piedzīvot pasākuma gaisotni. Tā ilgums plānots aptuveni divas stundas.

Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa stāsta, ka pasākums ir viens no Alūksnes pilsētas 105. gadskārtai veltītajām muzeja aktivitātēm. “Visa gada garumā, atzīmējot šo vēstures notikumu, muzejs ir piedāvājis dažādas tematiskas norises, jaunas izstādes un ekspozīcijas. Lielu atsaucību guvusi arī viktorīna “Alūksnei – 105”, kas aicinājusi pārbaudīt zināšanas par pilsētas vēsturi, kultūru, mākslu, tradīcijām, novadniekiem, ievērojamām vietām, arhitektūru un norisēm,” stāsta J. Baldiņa. Viktorīnā aicinājām piedalīties arī ar laikraksta starpniecību. Svarīgi, ka pasākuma laikā tiks apbalvots viktorīnas visu deviņu kārtu uzvarētājs. Ja vēlaties piedalīties devītajā, noslēdzošajā kārtā, jāskenē QR kods attēlā.

Tradicionāli 18. novembrī – Latvijas valsts dzimšanas dienā – Alūksnes novada muzejs piedāvā apmeklēt muzeju individuāli, grupās un īpaši ģimenēm bez maksas. Šī diena ir lieliska iespēja iepazīt mūsu bagāto kultūrvēsturi, piedalīties muzeja organizētajās aktivitātēs un atklāt tā izstāžu un ekspozīciju saturu. “Aicinām visus interesentus kopā svinēt Latvijas dzimšanas dienu un turpināt atzīmēt Alūksnes pilsētas 105. gadskārtu – ar zināšanām, lepnumu un prieku par savu dzimto pusi!” rosina J. Baldiņa.

