Tiksies koncertā “Atrodu sevi dzieDOT”

Trešdien, 18. maijā pulksten 17.00 Alūksnes Kultūras centrā izskanēs Alūksnes novada izglītības iestāžu mūzikas kolektīvu koncerts “Atrodu sevi dzieDOT”, kurā piedalīsies arī jaunā, popularitāti un jau panākumus ieguvusī mūziķe Būū.

Koncertā satiksies novada skolu kori un mazie mūzikas kolektīvi – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu un 5. – 9. klašu kori, Alūksnes pilsētas sākumskolas 1. – 6. klašu koris, Alūksnes novada vidusskolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Malienas, Ziemeru pamatskolas, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas, Alūksnes Bērnu un jauniešu interešu centra mūzikas kolektīvi. Koncerta režisore ir Agita Līdumniece, mākslinieciskā vadītāja – Ina Perevertailo.

Atjauno tradīciju dziedāt kopā

Koncerta mērķis ir katrai skolai parādīt savus kolektīvus – gan mazos mūzikas kolektīvus – ansambļus, gan korus. Kā stāsta I. Perevertailo, piemēram, Alūksnes pilsētas sākumskolas 1. – 6. klašu korī dzied ap 80 bērnu.

“Mērķis, rīkojot koncertu, bija atjaunot tradīciju dziedāt kopā, veidot “mazus dziesmu svētkus” un atjaunot tradīciju, ka koris izpilda daudzbalsīgu partitūru un dzied visi kopā diezgan sarežģītu skaņdarbu. Uzstāšanās divus gadus nav bijusi, tas rada trauksmi un atbildību, saliedēšanos, pašorganizāciju un disciplīnu, vienlaicīgi parāda arī trūkumus, kādi šo apstākļu dēļ šobrīd izveidojušies. Pati izjūtu šo gammu, kā ir šobrīd bērnus disciplinēt, audzināt viņos skatuves kultūru, kā ierobežojošos apstākļos radīt ko tādu, pie kā mēs agrāk bijām tik ļoti pieraduši. Šobrīd izejam caur šķēršļu joslu, lai izveidotu skaistu koncertu. Atsaucība daudz lielāka ir jaunākā skolas vecuma bērnos, kuri joprojām ir aktīvi, priecīgi un motivēti, vidusskolas posmā šobrīd var runāt par krīzes situāciju,” saka I. Perevertailo un uzsver, ka gatavošanās koncertam koronavīrusa izraisītās pandēmijas dēļ notikusi ierobežotos apstākļos.

Ar bērnu koriem raksturīgo gaišumu

Skolu kori sen nav dziedājuši kopā, tādēļ koncerts sāksies ar rotaļu un deju dziesmām no latviešu tautasdziesmu cikla “Dod, Dieviņi, kalnā kāpti” kopkori, kurā apvienojušies skolu kori un mazie mūzikas kolektīvi. Savukārt viena no pēdējām dziesmām, ko tas izpildīs, būs no Jāņa Lūsēna jaunā mūzikla “Zvaigžņu bērns” – “Dziesma par purpura segu”. Kā akcentē I. Perevertailo, bērnu korus raksturo gaišums, kas piemīt to skanējumam. Tādā noskaņā arī veidots koncerts gan repertuāra, gan kora tembrālā skanējuma ziņā.

“Šo ciklu izvēlējos, jo tas man ļoti patīk un būtu skaisti izskanējis ar mūsdienīgu pavadījumu 2020. gada skolēnu dziesmu svētkos. Tautas mūzika – melodijas un vārdi – tajā apvienotas ar džeza stilā ieturētu pavadījumu,” atklāj I. Perevertailo. Pavadījumu šim ciklam veidos skolotāju un pieaugušu kora dziedātāju vokālā grupa – Normunds Veļķeris, Linda un Dana Berkules, Madara Boka.

Kur ir mana cilts?

Sākotnēji par koncerta moto izvēlēts jaunās izpildītājas Būū dziesmas nosaukums “Kur ir mana cilts?” “Tie, kuri palikuši korī, uzdod šo jautājumu. Cilts, kas mazliet paputējusi, atkal tiek saukta kopā. Lai kā arī būtu, mēs darīsim visu, lai šī diena ir motivējoša, ne kritiski vērtējama, bet pašus vienojoša,” saka I. Perevertailo.

Viņa teic, ka jaunās dziedātājas piedalīšanās šajā koncertā ir dāvana un pārsteigums bērniem un jauniešiem. “Būū kā izpildītāja ir viņiem interesanta, jo hip – hop žanrā un tēmas, ko viņa skar savā mūzikā, ir tuvas bērniem un jauniešiem, kurus uzrunā mūsdienīgais un dažādība,” saka I. Perevertailo. Šī koncerta daļa iekļauta arī kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”.