Tautas muzikantu tikšanās iedvesmo

Pagājušās nedēļas nogalē Jaunannas tautas namā izskanēja mūzika, kas vieno paaudzes un sirdis. Tautas muzikantu sanākšana kļuva par patiesi īpašu un sirsnīgu notikumu, pulcējot gan muzikantus, gan klausītājus, kuriem tuvas mājas muzicēšanas tradīcijas. Lielā apmeklētība apliecināja – interese par tautas muzicēšanu Alūksnes novadā ir dzīva, nozīmīga un pelnījusi turpinājumu.
Alūksnes pusē šāds pasākums notika pirmo reizi. Pasākuma ievaddaļā Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska pastāstīja par tautas muzikantu darbības pirmsākumiem un tradīcijām Alūksnes pusē un Latvijā kopumā. “Pirmajā muzikantu sanākšanā piedalījās 11 tautas muzikanti un grupas, katrs ar savu stāstu, pieredzi un mūzikas instrumentiem. Sirsnīgu gaisotni radīja muzikantu iepazīstināšana ar sevi, kam sekoja viņu mīļākās melodijas vai dziesmas izpildījums, ļaujot klausītājiem sajust patieso muzicēšanas prieku un autentiskumu,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste (Annas un Jaunannas pagastos) Elita Jansone.
Pasākuma kulminācijā visus klātesošos no sirds iepriecināja tautas muzikantu grupa “Svērte” no Rīgas – šis sniegums saliedēja gan dalībniekus, gan klausītājus kopīgā mūzikas baudījumā. “Pasākums apliecināja, ka tautas muzikants ir godājams amats, kura vērtība slēpjas ne tikai meistarībā, bet arī spējā pulcināt cilvēkus, uzturēt tradīcijas un radīt kopības sajūtu. No sirds ceru, ka šī pirmā satikšanās kļūs par iedvesmu turpmākām tikšanās reizēm un jauniem sadarbības stāstiem Jaunannā un plašāk, Alūksnes novadā,” saka E. Jansone.
Kultūras darba speciāliste informē, ka 29. martā Jaunannas tautas namā gaidīs gan tautas muzikantus, gan klausītājus uz Tautas muzikantu festivālu, kur pulcēsies kā induviduālie muzikanti, tā mūzikas grupas.
“Šādus pasākums jau pirms vairāk kā divdesmit gadiem kā tradīciju esmu ieviesusi vairākos Latvijas novados un prieks, ka šoreiz man bija iespēja tikties ar Alūksnes novada muzikantiem,” stāsta Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska. Esot Jaunannā, viņu nepameta gandarījuma sajūta – mājas muzikantu paaudzes ir nomainījušās un tam visam ir turpinājums. “Biju pārsteigta par tik lielu interesentu pulku. Sākumā domāju – būs labi, ja atnāks arī trīs vai pieci muzikanti. Tikšanās Jaunannas tautas namā bija kā sākums, lai saprastu, vai tam varētu būt nākotne Alūksnes novadā. Jā, tāpēc arī 29. martā rīkosim Tautas muzikantu festivālu – ir skaidrs, ka šeit ir un būs muzikanti! Jau šobrīd uz šo gaidāmo pasākumu atsaukušies arī citu novadu muzikanti, kas priecē,” saka I. Dukaļska.
Tautas muzikantu biedrības vadītāja atzinīgi vērtē muzikantus, kuri uzstājās Jaunannā. “Visiem izdevās veiksmīgi ar sevi iepazīstināt, nodot to īpašo sajūtu – man radās labs iespaids. Svarīga ir tā kopējā gaisotne. Ceru, ka šis pasākums veicinās arī to, lai taptu kādi pētījumi par tautas mūziku tieši Alūksnes novadā, jo tādi nav veikti vairākus gadu desmitus. Lai nepazūd šī tautas muzikantu darbība, tradīcijas turpināšana,” novēl I. Dukaļska.
