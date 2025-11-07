Svinību tiešraide – arī no Alūksnes novada bibliotēkām

Šogad 8. novembris kalendārā atzīmēts kā kultūrvēsturiski nozīmīgs datums – 500. jubileja kopš pirmās latviešu valodā izdotās grāmatas. Godinot nozīmīgo kultūras notikumu, 8. novembrī gaidāms kulminācijas pasākums “Cauri tumsai ar grāmatu” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Plašāk par pasākumu programmu var uzzināt vietnē gramatai500.lv.
8. novembra tiešraide no Latvijas Nacionālās bibliotēkas būs skatāma 100 Latvijas bibliotēkās un diasporas kopienās, tai skaitā arī Alūksnes novada bibliotēkā, kad laikposmā no plkst. 11.00 līdz 18.00 interesenti aicināti kopīgi noskatīties vienu vai vairākas pārraides no svinību vietas, informē Alūksnes novad bibliotēkā.
Pagastos tiešraidi varēs skatīties Alsviķu bibliotēkā, Annas bibliotēkā, Bejas bibliotēkā, Jaunannas bibliotēkā, Jaunlaicenes bibliotēkā, Mālupes bibliotēkā, Pededzes bibliotēkā (par tiešraides laiku, lūdzu, precizēt konkrētajā pagasta bibliotēkā).
Pasākuma programma:
Notikums “Cauri tumsai ar grāmatu”
- 11.00-12.00 Preses brokastis: Avīzes ir vēstures melnraksts. Dalībnieki: žurnāla “Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele, žurnāla “Ir” raidieraksta “Šķiltava” autors Pauls Raudseps, Bauskas centrālā bibliotēka, Rīgas centrālā bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka.
- 12.00–13.00 Bērnu ēdienkarte: Bērni – grāmatu autori. Dalībnieki: “Istabas teātris”, režisors Jānis Znotiņš, aktieris Emīls Krūmiņš, Siguldas novada bibliotēka.
- 13.00–14.00 Biznesa pusdienas: Arī par bitkoinu jārunā saistītā tekstā. Dalībnieki: uzņēmējs Viesturs Tamužs, Rankas pagasta bibliotēka, Druvienas pagasta bibliotēka, Neretas bibliotēka.
- 14.00–15.00 Novadpētnieku launags: Tas notika šeit. Dalībnieki: vēsturnieks Edgars Plētiens, Bebrenes pagasta bibliotēka, Bārbeles pagasta bibliotēka, Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Sēlijas tautas bibliotēka, Bramberģes muiža, Pēteris Dajevskis (Filadelfijas bibliotēka)
- 15.00–16.00 Daiļliteratūras pēcpusdiena: Grāmatu stāsti. Dalībnieki: režisors Elmārs Seņkovs, aktrise Elizabete Milta, aktieris Sergejs Smikovs, Mārupes novada bibliotēka, Stāstu bibliotēka (Dobeles novads).
- 16.00–17.00 Politikas ziņas: Grāmata kā nacionālās drošības elements. Dalībnieki: tulkotāji Māra Poļakova, tulkotāja Ingmāra Balode, tulkotāja Justīne Vernera, Kastīres bibliotēka, Strenču bibliotēka, Mārsnēnu pagasta bibliotēka.
- 17.00–18.00 Digitālās vakariņas: Kā lasīšana izpaužas digitālajā laikmetā? Dalībnieki: LNB digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja Anda Baklāne, muzikologs Dāvis Eņģelis, etnomuzikoloģe Ieva Vīvere, Kuldīgas galvenā bibliotēka, Ogres Centrālā bibliotēka, Valmieras bibliotēka, Ikšķiles bibliotēka.
