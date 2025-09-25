Svinēja dzeju un dzīvi

Septembris jau 60 gadus ir Dzejas dienu mēnesis, tādēļ Jaunalūksnes pagasta iedzīvotāji šodien, 25. septembrī, bija pulcējušies Kolberģa tautas namā uz Dzejas dienām veltītu pasākumu “Caur sevi atverot debesis, sākas dzejas un dzīves svinēšana”. Savu dzeju lasīja vietējās dzejnieces Mudīte Rusakova, Līva Marta Roze, bet dzeju dziesmā baudīt aicināja Andris Mičulis.
Līdzīgi kā avots, kas baro Pededzes upi, Amandas Aizpurietes dzeja iedvesmojusi Līvu Martu Rozi pierakstīt “atpeldējušas” rindas. Kā turpinājums tām, pagājušajā gadā izdots viņas debijas dzejas krājums “Struktūra”, kas novērtēts ar Ojāra Vācieša literāro prēmiju. Tas nominēts arī Latvijas literatūras Gada balvai nominācijā “Debija”.
Mudīte Rusakova ir Bejas bibliotēkas vadītāja, kuras paspārnē čakli darbojas lasītāju klubiņš “Pipariņš”. Mudīte dzied korī, spēlē teātri, pieraksta pie viņas “atnākušās” dzejas rindas, lai dalītos ar citiem.
Andris Mičulis visu mūžu saistīts ar mežu un mūziku. Viņš jau 40 gadus pēc studijām augstskolā dzīvo un strādā Alūksnes novadā, bet pirmo reizi uz skatuves ar ģitāru rokās kāpis tieši Kolberģa tautas namā.
“Šos visus trīs cilvēkus vieno daba, jo viņi patiešām ir dabas bērni, kas izjūt tās vibrāciju, izturas pret to ar pazemību un lūdz piedošanu par pāridarījumiem, novērtē tās sniegto veselību un katru mierā nodzīvoto dienu,” uzrunājot Dzejas dienu dalībniekus, teica pasākuma vadītāja Mirdza Korne.
Pēcpusdiena pagāja klausoties dzeju un izdzīvojot to A. Mičuļa dziedātajās dziesmās. Vairāk lasiet 30. septembra laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, kā arī e-avīzē.
