Alūksnes Mūzikas skolas sākotne datējama ar 1945. gada 15. oktobri, bet skolas svinīgā atklāšana notikusi 18. novembrī. Skolas 80. dzimšanas dienu tās tagadējie un bijušie pedagogi, skolēni, draugi un sadarbības partneri atzīmēja ar svinīgu pasākumu, kurā atcerējās tās dibinātāju Albertu Mucenieku. Alūksnes novada Kultūras centrā izskanēja skolotājas Sarmītes Kubuliņas prezentācija par A. Mucenieku, bet vakarā koncerts Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā. Tikai retais, iespējams, zinām, ka pirmais Alūksnes Bērnu mūzikas skolas dibinātājs ir Latvijā un pasaulē pazīstamā diriģenta, ierakstu producenta un obojista Normunda Šnē vectēvs.
Svin Mūzikas skolas dibināšanas 80. gadskārtu
