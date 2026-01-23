Starp sešiem labākajiem - arī alūksnietis

Pēc ilgāka pārtraukuma Latvija atgriežas nozīmīgajā Eiropas klasiskās mūzikas konkursā “Eirovīzijas jaunie mūziķi”, kurā startējusi piecas reizes – no 1994. līdz 2002. gadam. Tajā savulaik piedalījušies tādi mūziķi kā Lauma Skride, Baiba Skride, Liene Circene un citi.
Latvijas Sabiedriskā medija konkursā “Latvijas jaunais virtuozs” noskaidroja sešus finālistus, lai noteiktu uzvarētāju, kurš pārstāvēs mūsu valsti starptautiskajā konkursā “Eirovīzijas jaunie mūziķi” 2026. gada 6. jūnijā Erevānā, Armēnijā. Lielo konkursa finālu varēs vērot 15. februārī Latvijas Televīzijā.
Finālistu rindās arī Alūksnes Mūzikas skolas absolvents Pauls Stradiņš, kurš jau trešo gadu apgūst sitaminstrumentu spēli Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. P. Stradiņš piedalījies valsts un starptautiska mēroga konkursos, kuros guvis augstus rezultātus sitaminstrumentu spēles kategorijā, tostarp iegūstot Grand Prix un pirmās vietas. Pauls uzsver – bez darba un nemitīgas savu ambīciju un prasmju slīpēšanas sasniegt lielas lietas un gūt panākumus nevar.
Dalībnieku atlase un noklausīšanās notika 14. janvārī, kur jaunie mūziķi izpildīja divus klasiskās mūzikas skaņdarbus. Nacionālajai atlasei bija izraudzīti 16 jaunie mūziķi, un, lai parādītu savu labāko sniegumu, katram bija dotas 20 minūtes. P. Stradiņš izpildīja “Tchik” mazajai bungai, ko komponējis Nicolas Martynciow, un skaņdarbu vibrafonam – Alexej Gerassimez “Piazonore”.
“Lielākais gandarījums, ka varēšu muzicēt kopā ar “Simfonietta Rīga” Normunda Šnē vadībā. Esmu bezgala pateicīgs par katru iespēju raisīt cilvēkos emocijas un likt just,” ar prieku saka Pauls.
Dalībnieku atlasē patīkams satraukums. “Latvijas Radio mūzikas ierakstu studijā bija daudz kameru, mikrofonu, personāla, kā arī žūrija. Stress bija, bet, kā sāku spēlēt, tā mani pārņēma mūzika un biju kā pilnīgi citā pasaulē,” stāsta P. Stradiņš. Viņš arī citiem jaunajiem mūziķiem iesaka piedalīties dažādos konkursos, tādā veidā parādot savas prasmes un talantu, un atzīst – kāpt uz skatuves vienmēr ir noderīgi – tas palīdz atbrīvoties no stresa un bailēm.
Nākotnē Pauls labprāt vēlētos kļūt par komponistu. “Manuprāt, izcils variants un piemērs tam, ko es vēlētos sasniegt mūzikā, ir Rihards Zaļupe. Tāpat kā viņš es gribētu turpināt būt sitaminstrumentālists, mūziķis pēc būtības, bet arī būt spējīgs komponēt, nevis tikai atskaņot,” par saviem nākotnes plāniem stāsta alūksnietis.
