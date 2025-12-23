Abonē! E-avīze
Otrdiena, 23. decembris
Viktorija, Balva
Skolēnu brīvdienās "Ceļojums muzejā"

08:16 23.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

27. decembrī pulksten 11.00 Alūksnes novada muzejā skolēniem izglītojoši praktiskā nodarbība bērniem aktivitāšu ciklā “Ceļojums muzejā”. Nodarbībā “Mūzikas instrumenti – ko tie stāsta par cilvēku dzīvi un kultūru” varēs iepazīt, ko mūzikas instrumenti var pastāstīt par cilvēkiem, viņu ikdienu, svētkiem un tradīcijām.

Šajā nodarbībā bērniem būs iespēja apskatīt dažādus muzeja krājumā esošus mūzikas instrumentus, noskaidrot, kas uz tiem muzicējis un kādās norisēs tie izmantoti, kā arī no kādiem materiāliem veidoti. Nodarbībā ir dalības maksa.

Tā ir lieliska iespēja skolēnu brīvlaikā pavadīt laiku izglītojoši, radoši un interesanti!

