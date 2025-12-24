Abonē! E-avīze
Trešdiena, 24. decembris
Ādams, Ieva
Skanēs Raimonda Paula muzikālais uzvedums

11:03 24.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

27

Foto: Rebeka Rozentāle. Latvijas Sabiedriskais medijs

Ziemassvētku vakarā, 24. decembrī, Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas programmās pirmatskaņojumu piedzīvos Maestro Raimonda Paula jaunais literāri muzikālais uzvedums “Ziemassvētku prieks”. Radio klausītājiem Ziemassvētku melodijas skanēs plkst. 17.05 Latvijas Radio 1 “Radioteātrī” un plkst. 18.00 Latvijas Radio 2, savukārt Televīzijas ekrānos uzvedums būs skatāms plkst. 20.25 LTV1 kanālā.

“Ja jautātu cilvēkiem, kas ir lielākais Ziemassvētku prieks, lielākā daļa atbildētu – tās nav ne dāvanas, ne izpriecas, bet gan iespēja būt kopā ar savējiem, ar ģimeni,” stāsta uzveduma režisors Edmunds Freibergs. “Tieši tādēļ arī uzveduma iecere veidota kā ģimenisks Ziemassvētku vakars pie eglītes – mamma, tētis, bērni un Maestro mūzika. Katrā ģimenē Ziemassvētkos skaita dzejoļus, dzied dziesmas un dāvina dāvanas, tāpēc arī radās šāds nosaukums. Savukārt otra nosaukuma nozīme slēpjas tajā, ka ikreiz ir patiess prieks satikt Maestro Raimondu Paulu gan radio ēterā, gan televīzijas ekrānos.” Režisors papildina, ka uzvedumā skanēs gan pilnīgi jaunas Maestro Raimonda Paula kompozīcijas, gan klausītājiem labi zināmi skaņdarbi. Tāpat muzikālajā uzvedumā iekļauti arī melodijās ietērpti bērniem veltīti Leona Brieža dzejoļi.

Literāri muzikālais uzvedums “Ziemassvētku prieks” ir ģimeniski svētki ar Raimonda Paula mūziku un vairāku autoru dzeju. Veidot šādu, ģimeniskumam veltītu iestudējumu, kas mūsdienu trauksmainajā laikā varētu ienest sirsnīgumu un mieru, ir paša Maestro ierosinājums un arī realizācija. Uzveduma kompozīcijā tiek izmantoti vairāki Leona Brieža dzejoļi, kā arī citu autoru dzeja, starp tiem: Eižens Mindenbergs, Andris Vējāns, Augusts Brocis, Vilis Plūdonis un Zinaīda Lazda. Dzejas lasījumu klausītājiem piedāvā aktieri Marija Bērziņa un Gundars Grasbergs.

Uzvedumā piedalās bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte”. Muzikālo pavadījumu izpilda maestro Raimonds Pauls kopā ar mūziķiem Beāti Meirāni, Matīsu Žilinski, Kristapu Hermani un Māri Briežkalnu.

Informāciju sagatavoja Latvijas Sabiedriskā medija Mārketinga un komunikācijas daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Lujāne.

