Skanēs dziesma lapegļu gatvē

“Trapenes pagasta lielākā vērtība ir cilvēki. Katrs no mums, kas simts gadu garumā veidojis pagastu un rakstījis tā vēsturi. Ir pienācis laiks apstāties un atskatīties uz to, kā esam dzīvojuši un strādājuši,” teic Trapenes kultūras nama vadītāja Svetlana Spalviņa un aicina ikvienu 26., 27. un 28. maijā uz Trapenes simtgades svinībām.

Trapenes vēsturi S. Spalviņa sākusi pētīt pirms dažiem gadiem, kad viņai uzticēts vadīt ne vien kultūras dzīvi pagastā, bet arī organizēt Novadpētniecības centra darbu. Pētot savāktos vēstures dokumentus, viņa atklājusi, ka 1923. gadā Trapene atdalījusies no Gaujienas pagasta un tā arī vēl līdz šim brīdim ne ar vienu citu pagastu nav apvienota. “Ir apritējuši tieši 100 gadi. Tas ir iemesls svētkiem!” saka S. Spalviņa. Maijs Trapenē ir īpašs mēnesis – jau 20 gadus Trapenē rīko koncertu “Skan dziesma lapegļu gatvē”. Tā ir neatņemama pagasta tradīcija, kas ik gadu tradicionāli pulcē Trapenē tuvākus un tālākus amatiermākslas kolektīvus. “Tādēļ par simtgades mēnesi izvēlējāmies tieši maiju,” stāsta S. Spalviņa.

Jauna vēstures izstāde

Trapenes simtgades svētki sāksies jau piektdien, 26. maijā, ar Vaira Nartiša instrumentāla “Stand Up” žanra izrādi “Pūt un palaid” pulksten 19.00 Trapenes kultūras namā. Sestdien, 27. maijā, svētku aktivitātes sāksies jau no rīta. No pulksten 10.00 Trapenes parkā varēs aplūkot izstādes “Trapene četros gadalaikos” un “Ēku stāsti”, turpat varēs iegādāties arī Drustu pagasta Gatartas “Kārklu” mājas iemītnieku veidotos darbus. Savukārt Trapenes kultūras nama mazajā zālē no pulksten 10.00 varēs apskatīt pavisam jaunu izrādi “Vēsturiskās liecības” par pagasta kādreizējo vadību. Materiālus vākusi Maija Miķele, bet izstāde iekārtota kopā ar Dzidru Zariņu un Edīti Kārkliņu. Divas reizes, pulksten 10.00 un 16.00, varēs doties ekskursijā uz Zigurda Safranoviča senlietu muzeju.

Divas filmas par Trapeni

Īpaši būs seno filmu “Trapenes parka atdzimšana” un “Bites lapegļu ceļā” seansi. Filmas uzņemtas pirms vairākiem gadu desmitiem, no lentām ierakstītas diskos, lai tās varētu noskatīties arī mūsdienās. Filmas sestdien rādīs divas reizes – 13.00 un 16.00. S. Spalviņa pieļauj, ka liela daļa trapeniešu filmas nav nemaz redzējuši. No 11.00 līdz 15.00 pie Trapenes sākumskolas būs piepūšanās atrakcijas un notiks individuālās sacensības, no 12.00 līdz 15.00 varēs apmeklēt muzeju un arī piedalīties spēkavīru šovā “Stiprinieku pasaule”. No 12.00 pie skolas darbosies kafejnīca Brantu muiža. Dienas koncertam izvēlēta īpaša vieta – tas skanēs sociālās aprūpes centra “Trapene” pagalmā. “Gribējām, lai svētki ir visiem, tādēļ koncerts notiks aprūpes centra pagalmā. Laipni aicināti visi interesenti,” aicina S. Spalviņa. Koncertu sniegs sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” un līnijdejotājas no Apes un Gaujienas.

Tradicionāli – koncerts

Svētki turpināsies pulksten 18.45 ar gājienu no Trapenes pagasta pārvaldes ēkas līdz estrādei. “Citkārt gājiens sākas lapegļu gatvē, tomēr šoreiz vēlamies, lai tas iet caur pagasta centru, un arī tie iedzīvotāji, kuri svētkos kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties, redzētu vismaz gājienu un sajustu svētku klātbūtni,” skaidro S. Spalviņa. Svētku koncertā “Skan dziesma lapegļu gatvē” pulksten 19.00 estrādē piedalīsies Smiltenes Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Buki”, senioru deju kolektīvs “Vēlreiz” no Alsviķu pagasta, Virešu kultūras nama deju kolektīvs “Virši”, Trapenes pagasta vokālie ansambļi “Noktirne”, “Runči”, “Sonets”, “Atmoda”, sieviešu koris, dziedās skolas bērnu koris. Ciemos ieradīsies arī koris no Igaunijas un Raunas jauktais koris. Koncertu vadīs Aigars Veldre. 22.00 Vasarsvētku balle kopā ar grupām “Kreisais pagrieziens”, “Tilts” un “Alise”.

Svētdien, 28. maijā, Mikužu saiešanas nama 220 gadu svinības. 13.30 tur skanēs Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela koncerts. Vietu skaits ir ierobežots, biļetes jau nopērkamas Trapenes kultūras namā un Trapenes pagasta pārvaldē. Svētki noslēgsies ar dievkalpojumu 15.00 Mikužu saiešanas namā.