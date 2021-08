Septembrī Valmieras teātris ar izrādi “Nākošpavasar” dosies viesizrādēs pa Latviju

Foto Matīss Markovskis

Septembra beigās Valmieras teātris ar izrādi “Nākošpavasar” Toma Treiņa interpretācijā dosies viesizrādēs pa dažādām Latvijas pilsētām, “Alūksniešiem.lv” uzzināja aģentūrā Leta.

Stāsta centrā ir divi jauni, tikko augstskolu beiguši rīdzinieki – filologs Nils un mākslas zinātniece Krista -, kuri savas īstās vietas meklējumos pārceļas no Rīgas uz dzīvi laukos ar apņēmību dzīvot saskaņā ar dabu, kas vietējos iedzīvotājos uzreiz izraisa interesi, jo parasti kāds brauc prom no laukiem, nevis pārceļas tur uz dzīvi. Tomēr drīz vien Nila un Kristas realitāte laukos neatbilst tam, kā viņi to bija iztēlojušies, un notikumi, kas seko viens pēc otra, kļūst par pārbaudījumu abu attiecībām un aicinājumam sekot dzīves sapnim.

Izrādes radošajā komandā ir arī scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmu māksliniece Marta Mielava, gaismu mākslinieks Niks Cipruss, komponists Jūlijs Melngailis, lugas redakcija Madara Rutkēviča. Lomās – Anna Nele Āboliņa, Eduards Johansons, Ingus Kniploks, Klinta Reinholde, Mārtiņš Meiers, Ilze Pukinska un Inese Ramute.

Viesizrādes sāksies 23.septembrī Aizkraukles kultūras namā, kam sekos izrādes Krustpilī, Madonā, Balvos un Alūksnē.

Izrādi var apmeklēt tikai tie skatītāji, kuri ir pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19.