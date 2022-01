“Šalle Latvijai” ceļo pa Alūksnes novadu

Šonedēļ līdz Alūksnes novadam atceļojusi “Šalle Latvijai” un rokdarbnieces Veclaicenē, Mālupē, Ilzenē, Zeltiņos, Alsviķos, Liepnā ieada tajā savus rakstus, veltot savas labās domas un vēlot mīlestību Latvijai.

Jau vēstījām, ka viena gada garumā koprades projektā – adīšanas stafetē top unikāls adījums – šalle, atspoguļojot visas Latvijas adītāju prasmes, katra novada individuālo krāsu un rakstu izpratni. Projekts sākās pagājušā gada novembrī un ceļo virzienā no Rīgas caur Vidzemi un Latgali, Zemgali, Kurzemi un šī gada novembrī atgriezīsies Rīgā.

Projekta koordinatore Alūksnes novadā ir Mālupes Saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece ir gandarīta, ka adītāju atsaucība mūsu pusē ir liela. “Alūksnes novadā šalle nonāca no Smiltenes, tādēļ sākām ar igauņu robežu un pirmās savus rakstus šallē ieadīja veclaicenietes. Tad tā atceļoja un Mālupes Saieta namu, bet šodien šalli nodevu tālāk ilzenietēm. No Ilzenes šalles ceļš vedīs pie rokdarbniecēm uz Alsviķiem, no Alsviķiem – uz Alūksni, tad arī uz Gulbeni, vēlreiz caur Mālupi uz Jaunannu un 1. februārī – uz Balviem. Katrā pagastā ir vairākas adītājas, kuras vēlējās piedalīties šajā projektā, tādēļ arī šalle ceļo pa novadu,” stāsta I. Zvejniece.

Kopā ar adījumu ceļos arī Latvijā darināts ādas albums, kurā katrs adītājs varēs ierakstīt datumu, kad adījums pie viņa nonācis, un novēlējumu Latvijai, lai uzmundrinātu nākamos adītājus. Mālupes Saieta nama rokdarbu pulciņa “Annele” dalībnieces albumā ierakstījušas novadnieka dzejnieka Aleksandra Pelēča dzejas rindas: “Mīlu, Mālupe, es tavus laukus,/Veci sērmūkšļi ko apsargā – / Katra pecūška te manī raugās/ Tēvu tēvu acīm viedīgām” un tekstu “36 darbīgas, radošas, laimīgas, pacilātā noskaņojumā pavadītas stundas Mālupē, adot šalli Latvijai.”

Foto: no Mālupes Saieta nama albuma