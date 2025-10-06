Rudens kāpiens jeb pārgājiens ar skatu uz divām valstīm

Veclaicene ir viena no ainaviskākajām Latvijas vietām, kur īpaši jūtams pierobežas šarms. Šeit ainavā savijas Latvijas un Igaunijas stāsti – paugurainais Alūksnes augstienes reljefs ar stāvajiem kāpumiem un kritumiem, dziļās gravas un ezeri, kas dabiski iezīmē abu valstu robežu. Katrā gadalaikā šī vieta ir īpaša, bet rudenī tā pārvēršas par labāko brīdi, lai dotos pārgājienā.
Kad rudens ir pašā krāšņumā, 18. oktobrī plkst. 12.00, taku gājēji, veselīga dzīvesveida cienītāji un dabas mīļotāji tiek aicināti uz pārgājienu Alūksnes novadā- “Rudens kāpiens”, lai sajustu divu valstu klātbūtni un redzētu, kā izskatās rudens Latvijā,- pakāpjoties Igaunijā. Tas būs piedzīvojums, kurā dabas izziņa savīsies ar fizisku kustību un kopības sajūtu, dodoties apmēram 10 kilometru garā maršrutā pa Peļļu dabas taku, kopā ar ornitologu un dabas gidu Elviju Kantānu, un vietējo takzini un stāstnieku Jāni Prangeli.
Pārgājiens vedīs pa Peļļu gravu, kas izveidojusies ledāju kušanas ūdeņu rezultātā. Tās četrus ezerus šķērso Latvijas–Igaunijas robeža, ļaujot ceļotājiem vienlaikus būt divās valstīs un iepazīt Velnu zemi (Paganamaa) – noslēpumainu un senatnīgu ainavu. Paralēli maršrutam apskatīsim arī Vorotkas senapju akmens krāvumus un kāpsim 24 metrus augstajā Paganamaa skatu tornī, Igaunijā, no kura paveras gleznaina panorāma – rudens krāsās mirdzošās gravu malas, ezeru virkne un pakalni, kas tālumā turpina Latvijas ainavu.
Pēc pārgājiena dalībniekus gaidīs garda zupa, bet pie ugunskura būs iespēja uzcept arī līdzpaņemtās desiņas. Līdzi jāņem bļodiņu un karoti.
Tikšanās vieta: Dabas māja pie Ilgāja ezera, GPS: 57.5904, 26.8616
Pārgājiena maršruts: apļveida, apmēram 10 km.
Bez dalības maksas.
Pieteikšanās līdz 16.oktobrim, zvanot pa tālruni: 29130280 vai 25442335.
Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.
Dalībnieki aicināti sekot līdzi rudenīgajiem laikapstākļiem un izvēlēties pārgājienam piemērotu apģērbu un ērtus, izturīgus apavus.
Pasākumu rīko Alūksnes Tūrisma informācijas centrs. Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana- pasākuma publicitātei un ievietošanai sociālajos tīklos.
