“Roka pacelta sveicienam...” – īpašs koncerts Alūksnē jau 2.novembrī

Šogad Latvijas dzimšanas diena skanēs īpaši – caur dziesmu, dzeju un mīlestību pret savu zemi. Īpašais Latvijas valsts dzimšanas dienai veltītais koncerts “Roka pacelta sveicienam…” skanēs arī Alūksnes Kultūras centrā 2. novembrī. Šis būs pirmais no tikai sešiem koncertiem Latvijā, piedāvājot klausītājiem iespēju sajust mākslas un mūzikas spēku, kas savijas vienotā, emocionālā un svinīgā koncertā.
Kopā ar operdziedātāju Marlēnu Keini uz skatuves kāps bagāts muzikālais sastāvs, vēl nebijis salikums – Miks Galvanovskis ar savu enerģiju pieskandinās jebkuru zāli, pievienojas Eduards Rediko, skatītājiem labi pazīstams kā muzikālā šova “X Faktors” zvaigzne ne tikai Latvijā, talantīgais džeza pianists Matīss Žilinskis, pie sitamajiem instrumentiem – harizmātiskais Viesturs Samts, bet čella lirisko partiju izpildīs Pēteris Ozoliņš.
Koncertu vadīs un citēs skaistākos dzejoļus izcilo aktieru duets – Aijas Dzērves un Jāņa Skaņa performancē, tādējādi savijot koncerta programmu par īstu saldu piedevu visa pasākuma laikā. Koncerts būs kā garšu laboratorija. Emocionāls un skaists vienuviet. Par godu valsts svētku mēnesim. Tā būs vesela krāsu palete, kurā satiksies mūzika, balss un dzeja, pārvēršot šo muzikālo gleznu par kaut ko patiesi īpašu.
Sveiciens dzimtajai zemei
Kāpēc tieši šāds koncerta nosaukums? “Roka pacelta sveicienam…” aicina sveicināt savu Latviju. Gluži kā sveicinot paziņu vai draugu, paceļam roku, sveicināt varam arī savu dzimto zemi. Nosaukumam gan ir vēl kāda simboliska nozīme. Uz kādu laiku – ilgāku vai varbūt ne tik ilgu – dzirkstošā un šarmantā, samtainās balss īpašniece, Latvijas Nacionālās operas soliste Marlēna Keine, teiks savai mīļajai Latvijai: “Uz drīzu tikšanos!” Taču kā skaistu dāvanu viņa atstās koncertprogrammu. Šī nebūs šķiršanās no dzimtās zemes pavisam – Marlēna uzsver, ka kopā ar ģimeni dosies prom tikai uz kādu laiku.
Mūzika, kas atver sirdi
Ar Marlēnas dzīvesbiedra, komponista Arvīda Keiņa, oriģinālmūziku koncertā atklāsies visdažādākās cilvēcīgās šķautnes, kurās klausītājs noteikti ieraudzīs pats sevi: mīlestību un naidu, vienaldzību un tukšumu, humoru un vieglumu, dzīves grūtumu un trauslumu. Un tieši šī pretrunu bagātība, dzīvās emocijas un mākslas spēks atstās klausītāju ne vien aizkustinātu, bet arī emocionāli piepildītu un uzlādētu – ar vēlmi dzīvot, just un atkal satikties mūzikā. “Lasot dzeju, rodas sajūta, ka dzejnieks stāv tepat blakus, it kā novērotu visu, kas šodien notiek apkārt. Tā ir kā mūžīga atslēga – kods, kurā nekas nav jāpieliek un nekas nav jāatņem,” saka komponists.
Lai gan pats komponists uz skatuves nebūs, jo neatrodas vairs Latvijā, tomēr domās un darbos būs kopā ar klausītājiem. Šo darbu ir uzticējis paveikt talantīgajam pianistam, kurš ir sava skatuves talanta mantinieks jau vairākās paaudzēs – Matīss Žilinskis. Koncertā varēs dzirdēt arī jaunā talanta darbus, kas dos papildu pievienoto vērtību pasākumam.
Latvija skan
“Latvijas bagātība slēpjas dziesmās, kas satuvina tautu, kā arī dzejā un mūzikā, kas iet roku rokā, izceļot to, kas mums visvērtīgākais – mūsu dabu, kultūrvēsturisko mantojumu, tautasdziesmas un dižgarus – komponistus un dzejniekus. Tas viss būs dzirdams un sajūtams šajā koncertā. Svētkos svarīgi ir ne tikai būt pie skaisti klāta galda, bet arī saņemt dvēseles bagātību, ko sniedz māksla. Koncertā skanēs mūsu pašu komponistu skaistākās dziesmas ar patriotisku noskaņu, kā arī oriģinālmūzika no mana vīra Arvīda daiļrades, kurā iedzīvināta dižgara Ojāra Vācieša dzeja – vienmēr aktuāla, uzrunājoša, ar dziļu domu un vērtību. Klausītājs šo spēku un skaistumu noteikti sajutīs,” saka Marlēna.
Latvijas valsts dzimšanas dienas koncertā viņa kā operdziedātāja plāno iekļaut arī dažus fragmentus no Zigmara Liepiņa operas “Parīzes Dievmātes katedrāle” – īpaši Esmeraldas dziedājumu, ko viņa izpildīs duetā kopā ar rokmūziķi Miku Galvanovski, kurš atveidos Kvazimodo. “Mūsu balsu salikums ir unikāls un ļoti interesants. Manuprāt, tās lieliski saskan, radot kontrastu starp gaišo un tumšo tēlu. Raugoties uz notikumiem pasaulē šobrīd, Liepiņa rokoperā paustie vārdi spilgti atspoguļo to, kā mums visiem tik ļoti pietrūkst, – cilvēcību, jūtīgumu un spēju savienoties vienam ar otru,” saka operdziedātāja.
Svētki kopā ar ģimeni
Latvijas dzimšanas diena viņai vienmēr ir īpaši svētki. “Jā, tā nav mana personīgā dzimšanas diena, taču tā ir manas valsts dzimšanas diena, un es uzskatu, ka šie svētki ir jāsvin, apzinoties savu identitāti un lepojoties ar to. Neskatoties uz to, ka esam maza valsts, mazums neizsaka neko – darbos mēs esam lieli,” teic Marlēna. Latvijas valsts dzimšanas dienas svinēšanai nav noteiktu tradīciju, taču Marlēnai vienmēr ir svarīgi šo dienu pavadīt kopā ar ģimeni, jau no bērnības bērniem mācīt tās nozīmīgumu un iepazīstināt ar Latvijas vēsturi, pieminot mūsu dižos cilvēkus un svarīgākos notikumus.
“Neskatoties uz to, ka ģimenē aug mazi bērni, man ļoti svarīgs ir dvēseliskais pienesums. Es apzinos, ka ar bērniem nevaru nosēdēt stundu vai divas baznīcā vai kādā kultūras vietā, tāpēc izvēlos koncertus, kas notiek ārā, kur varam baudīt dziesmas un svētku sajūtu. Ja nav iespējas iziet ārpus mājām, var ieslēgt koncertu televizorā, iedegt sveces, būt klusumā un domāt par savu valsti. Svētkos man svarīgi būt pie Brīvības pieminekļa. Paši dzīvojam netālu no Pirmajiem Meža kapiem, kur atrodas piemiņas vieta pirmajam prezidentam Jānim Čakstem, kurp svētkos vienmēr ejam kopā ar bērniem. Manos valsts svētkos lielākā vērtība ir būšana kopā,” saka Marlēna.
