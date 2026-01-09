Abonē! E-avīze
Piektdiena, 9. janvāris
Kaspars, Aksels, Alta
Rīt - Saimnieces sestdienu Ates muzejā

08:42 09.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

Foto: Jānis Podnieks. Mirdza Ķirpe rīvē kartupeļus Saimes mājas priekškambarī “Ražas svētkos” 1992. gadā 10. oktobrī Ates muzejā. 

2026.gadā Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta” rīkos īpašas Saimnieka un Saimnieces sestdienas, kuru laikā apmeklētāji varēs iepazīt senos darbarīkus, kā arī gūt zināšanas un praktisku pieredzi par to izmantošanu ikdienas lauku darbos. Pirmais pasākums jau šo sestdien – 10.janvārī, kad uzmanību veltīs agrāko laiku kartupeļu rīvei. Pasākuma laikā paredzēta kartupeļu rīvēšana un kartupeļu pankūku gatavošana pēc vairākām receptēm. Apmeklētājiem būs pieejamas apskatei visas lauku sētas ēkas un tajās izvietotās ekspozīcijas, savukārt aktīvākie ciemiņi varēs vizināties ar ragavām no muzeja teritorijā esošās piekalnītes.

20.gadsimta pirmajā pusē šāda tipa kartupeļu rīves bija plaši izplatītas un kalpoja kā nozīmīgs palīgs lauku mājsaimniecībās. Rīves augšdaļa tika veidota kā kaste ar atveri kartupeļu ievietošanai un koka stampu masas piespiešanai. Ierīces vidusdaļā atradās skārda cilindrs ar iecirstiem caurumiem, kas, griežot ar roku darbināmu rokturi, nodrošināja kartupeļu rīvēšanu, bet apakšējā daļa tika novietota uz trauka, kurā uzkrājās sarīvētā masa.

    Vēlāk šīs rīves pakāpeniski aizstāja modernākas, pārsvarā rūpnieciski izgatavotas ierīces, tomēr interese par tradicionālajām kartupeļu rīvēm saglabājās. Mājas apstākļos izgatavotās rīves atšķīrās gan pēc konstrukcijas, gan izpildījuma, un to kvalitāti noteica saimnieka rocība un meistara prasmes. No sarīvētās kartupeļu masas varēja gatavot dažādus ēdienus, tostarp kartupeļu pankūkas, kā arī iegūt kartupeļu cieti.

    Kartupeļu rīvēšanu ar senajām rīvēm un pankūku cepšanu pēc trim dažādām receptēm paredzēts demonstrēt sestdien, 10. janvārī, Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta”. Pasākuma laikā būs iespējams aplūkot arī citas muzeja krājumā saglabātās kartupeļu un dārzeņu rīves.

    Darbošanās plānota laikā no plkst. 11.00 līdz 15.00.

