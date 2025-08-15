Šogad Alūksne svin savu 105. dzimšanas dienu, un jubilejas gadā īpaša dāvana pilsētniekiem ir Alūksnes pilsētas Apkaimes svētki – pasākumi, kas tiek organizēti tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. Rīt, 16. augustā, notiks trešie un pēdējie – Torņa ielas – apkaimes svētki. Pasākuma norises laiks ir no 19.00 līdz 24.00, un tie notiks Alūksnē, Torņa ielā, pagalmā aiz 13. mājas. Muzicēs Juris Ķirsons. Pasākumā darbosies labdarības kafejnīca, kuras laikā būs iespēja ziedot kopienas labam darbam, kā arī izbraukuma kafejnīca “Efekts”.
Jāatgādina, ka apkaimes svētki šogad vasarā norisinās trīs dažādās Alūksnes apkaimēs – Apes ielas un Torņa ielas māju pagalmos, kā arī Lielā Ezera ielas skvērā. Ikviens pilsētas iedzīvotājs, neatkarīgi, kurā Alūksnes pilsētas vietā dzīvo, ir aicināts svinēt, baudīt svētku atmosfēru, dejot, ziedot labam mērķim un vienkārši būt kopā ar kaimiņiem.
Apkaimes svētkus organizē Alūksnes novada Kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu un Alūksnes nevalstisko organizāciju centru. “Svinam Alūksni citādi – tuvāk mājām, tuvāk kopienai,” norāda pasākuma rīkotāji.
Rīt – apkaimes svētki Torņa ielā
