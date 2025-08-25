Rīko porcelāna apgleznošanas darbnīcas

MĀKSLINIECES LILIJAS KUKLES apgleznotais šķīvis. Alūksnes novada muzejs aicina atnākt uz izstādi, iedvesmoties un radīt pašam savu mākslas darbu.
FOTO: NO LAIKRAKSTA ARHĪVA
30. augustā pulksten 11.00 Alūksnes novada muzeja vasaras izstāžu zālē “Ledus pagrabs” paredzēta radoša un iedvesmojoša tikšanās ar mākslinieci Liliju Kukli. Tā būs iespēja iepazīties ar porcelāna apgleznošanas tehnikām, izmēģināt otas gleznojumu un dekola izmantošanu, kā arī radīt savu unikālu trauka rotājuma dizainu. Dekols ir uz speciāla papīra ar keramiskajām krāsām poligrāfiski izgatavots zīmējums, kuru samitrina un uzlīmē dekorējamā stikla vai keramikas izstrādājuma virsmai.
Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa interesentus aicina līdzi ņemt baltus porcelāna traukus, ko varēs apgleznot. Nodarbības ilgums paredzēts līdz trīs stundām, pasākumam ir dalības maksa. Dalībnieku skaits ir ierobežots, lai meistarklases laikā varētu pievērst uzmanību katram un radīt personīgu pieredzi, tādēļ muzejs aicina pieteikties dalībai iepriekš.
“Papildus iepriekšminētajam dalībniekiem būs iespēja gūt iedvesmu mākslinieces Lilijas Kukles apgleznoto porcelāna šķīvju izstādē “Klāt būtne”, kas ir stāsts par klātbūtni laikā, telpā un sirdī. Izstādē aplūkojami pēdējo divu gadu laikā tapuši darbi, kas atklāj mākslinieces bagāto radošo pieredzi, sirsnību un mīlestību pret mākslas radīšanas procesu. Meistarklases laikā Lilija Kukle aizvedīs dalībniekus radošā ceļojumā, kurā ideja pakāpeniski iegūst formu un kļūst par mākslas darbu,” stāsta J. Baldiņa.
Māksliniece Lilija Kukle lielākoties nodarbojas ar keramiku, gleznošanu, telpisko objektu izveidi, taču kādā brīdī nonākusi līdz porcelānam. “Porcelāna apgleznošanu Rēzeknē nemācīja, tur bija tautiskā keramika, podniecības vēsture. Latvijas Mākslas akadēmijas tālākizglītībā iepazinu porcelāna apgleznošanu, kas man ļoti iepatikās. Tad iegādājos savas pirmās porcelāna apgleznošanas krāsas,” atceras māksliniece. Izstādē katrā darbā ir ieguldīta liela mīlestība, laiks un enerģija. “Apgleznotajos šķīvjos ir būtnes. Klāt būtnes. Man šķiet, ka neviens cilvēks nav tikai cilvēks, lai kā viņš gribētu. Cilvēkam apkārt ir viss, sākot ar dabu, mistiku. Katrs kaut kam tic – nav svarīgi, horoskopam vai Dievam. Visur ir klātbūtne,” saka L. Kukle un piebilst, ka arī viņas darbos iemiesotas dzīvās un mistiskās būtnes.
