Trešdiena, 4. februāris
Rakstnieks un publicists Rvīns Varde viesosies Alūksnē

08:52 03.02.2026

Agita Bērziņa

189

5.februārī pulksten 13.00 Alūksnes novada bibliotēkā notiks tikšanās ar publicistu, rakstnieku un fotogrāfu Rvīnu Vardi. Pasākums tiek rīkots Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Alūksnes novada bibliotēkas projekta “LALIGABAs (Latvijas Literatūras gada balva) autori Alūksnē” ietvaros.

Rvīns Varde pazīstams kā publicists, rakstnieks un putnu fotogrāfs. Publicējies izdevumos “Benji Knewman”, “Domuzīme”, interneta žurnālā “Satori” un citur. Bijis interviju šifrētājs un slejas “Vardes saraksts” autors žurnālā “Rīgas laiks”, vadījis Latvijas Televīzijas vides raidījumu “Zaļgalvis”. 2020. gadā ieguvis Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā “Spilgtākā debija literatūrā” par dokumentālās īsprozas skiču krājumu “Kas te notiek”. 2025. gadā iznākusi viņa otrā grāmata – stāstu krājums “Kur tu biji”.

“Kas te notiek” – dokumentālās īsprozas skices atspoguļo autora atmiņas un novērojumus. Personīgais un subjektīvais atsedz ne vien autora individuālo pieredzi, bet lielā mērā mūsu kopējo pieredžu spektru. Paša autora vārdiem – teksts ir izdzīvošanas mēģinājuma hronikas.

“Kur tu biji” – stāstu krājums par savrupību, pieaugšanu un identitātes meklējumiem. Varonis ir jauns cilvēks, kurš saskaras ar dažādām stihijām un pieredzēm. Starp tām ir draudzības, narkotikas, subkultūras, darba nedienas, emigrācija un reliģiskie meklējumi. Viņu pavada kļūdīšanās, pašcieņas un atzinības trūkums. 

