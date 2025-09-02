13. septembrī tradicionālais pasākums “Pļaujas svētki Ottesmuižā”, kur notiks darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās!
Programmā:
- 11.00 svētku atklāšana – piedalās tautas muzikanti “Ziemeļmala”, Gulbenes novada kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Apinītis”, pasākumu vadīs un muzicēs Gunārs Plukšs.
- No 11.30 darbu darīšana ar iespēju izzināt un piedalīties.
- Starp pūnīti un traktoru – motoru šķūni Oskars Šķenders ar vīriem kuls labību ar kuļmašīnu.
- Pie pirts klūgu murda darināšana kopā ar vēsturnieku Kārli Fogeli.
- Pie labības šķūņa skalu grozu pīšanu demonstrēs Pēteris Ločmelis.
- Lauku sētas pagalmā Harija Stradiņa un Artas Bērziņas meistarklase “Skaida un tukšums”, keramiķis Uģis Puzulis, kāpostu ēvelēšana un skābēšana, kartupeļu rīvēšana, stērķeles gatavošana ar Medņevas etnogrāfisko ansambli, Mālupes rokdarbu pulciņa “Anneles” rokdarbi, “Brīvbode”.
- Pie zirgu inventāra šķūņa ādas apstrāde ar “Leatherely” Andri Ločmeli, kā arī Alūksnes novada mazpulki piedāvās iegādāties pašu audzētus dārzeņus un citus labumus.
- Ratnīcā karošu grebšana ar Laimoni Lapsu, koka izstrādājumu virpošanu ar muzeja krājumā esošo virpu demonstrēs virpošanas entuziasts Emīls Ozoliņš, bet pie ratnīcas koku, krūmu un augu vilnas mazgāšana, sukāšana un apstrāde ar koku vilnas meistaru Ritvaru Toču, kā arī klūgu grozu pīšana ar Aivaru Siņavski.
- Klētī bērza tāss trauku (cibu u.c.) darināšanu ierādīs Kaspars un Madara Zvirbuļi (“BirchBirds”).
- Pie klēts graudu malšana ar senajām rokas dzirnavām kopā ar Daci Riņķi.
- Saimes mājā bišu vaska sveču gatavošana ar z/s “Jaungrēveles”. Virtuvē piena separēšanu ar muzeja krājumā jauniegūto separatoru demonstrēs šī separatora ilggadējā saimniece Regīna Pura.
- Rijā labības kulšana ar spriguļiem kopā ar Valti Kraukli, Andreju Cauku, Ivo Cauku, Arni Palmu un Jāni Fedčenko.
- Smēdē notiks naglu kalšana kalēja Laimoņa Bāliņa vadībā. Pie smēdes vizināšanās ar poniju, kā arī TLMS “Sagša” un Laimdotas Kliesmetes keramika.
- 12.40 keramiķis Kristaps Braslis aicina uz cepļa atvēršanu (ceplis pie smēdes).
- Pie pūnītes zupas vārīšana un baudīšana. Blakus arī radošās darbnīcas, skolēnu rokdarbi un pašu audzēti dārzeņi, ko piedāvās Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība.
- Pie Laidara TLMS “Kalme”, Laidara izstāžu zālē Harija Stradiņa un Artas Bērziņas izstāde “SaPlūsma” un vestibilā Līgsmas Ķirpes rotu izstāde.
- 13.00 Pirts piekalnītē allaž gaidītais umurkumurs – veiklākajiem apmeklētājiem dāvanas!
- 13.30 pie Laidara muzicēs Mazsalacas Kultūras centra tautas mūzikas kopa “Sēļu muižas muzikanti” un tautas muzikanti “Ziemeļmala” no Limbažiem.
- 14.00 pie ēkas “Laidars” Staiceles kultūras nama amatierteātris “Fabrika”, izrāde “Kastings septiņiem rūķīšiem”.
- No 11.00 – 16.00 plašs mājražotāju un amatnieku tirdziņš.
