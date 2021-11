Novembris – Ojāra Vācieša laiks

13.novembrī Gaujienā pie Ojāra Vācieša piemiņas akmens dzejnieka 88. dzimšanas dienā ikviens aicināts ieklausīties dzejnieka balsī un dzejā “Tālums staro balto un balto”.

“„No tevis tāpat kā no bērnības savas…” Jā, nevaram un nevaram aiziet no vecām, mīļām vietām. Arī dzejnieka dzimšanas dienā uz Gaujienas pili – veco vidusskolas ēku – ved iemīta taka. Katrs gaujinietis , tūrists sev vēlamā laikā, atradīs iespēju atnākt līdz piemineklim, aizdegt svecīti, līdz ar pēdējo rudens ziedu, pakavēties atmiņās. Pieminot viņu, izdevums “Tālums starp balto un balto”. To veido dzejas izlase, ko papildina divi kompaktdiski. Vienā dzirdama dzeja paša autora lasījumā, otrā – Artura Maskata dziesmu cikls aktiera balsij un klavierēm “Si minors”,” stāsta Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa.

Ne tikai putni, – daba vispār un gadalaiku cikli bija īpašs dzejnieka iedvesma un daiļrades avots, un to apliecinās arī jaunais izdevums, kurā dzirdama dzeja paša autora balsī. Izdevumā klausītāju vērtējumam izraudzīti 73 dzejnieka ielasīti dzejoļi no muzeja krātuves. Tos papildina Artūra Maskata dziesmu cikls aktiera balsij un klavierēm “Si minors”. Tās ir ļoti skaistas kompozīcijas, taču līdz šim glabājušās Latvijas Radio arhīvā un nav tikušas izdotas. Līdzās diviem skaniskiem kompaktdiskiem izdevums ietver arī lasāmu dzejoļu izlasi.