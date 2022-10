Muzikālais baudījums ar dejām un krāšņiem tērpiem

Foto: Inga Frīda Bitere

Etnomūzikas grupa “Tautumeitas” jaunākā albuma “Skrejceļš” rudens koncerttūres ietvaros 22. oktobrī uzstāsies Alūksnes Kultūras centrā. “Koncerts būs enerģisks, jāgatavojas pozitīvisma sprādzienam un ļoti labām emocijām – gan sirsnīgām, gan jaudīgām. Varētu būt tā, ka gribēsies celties kājās un dejot. To drīkst darīt,” aicina grupas dziedātāja Ilona Dzērve.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

I. Dzērvei ar Alūksni ir īpaša saikne, tādēļ nedēļas nogalē gaidāmajam koncertam gatavojas ar siltām un patīkamām sajūtām. “Tautumeitas” šī brīža sastāvā Alūksnē koncertēs pirmo reizi, bet I. Dzērve pie mums viesojusies jau iepriekš. “Alūksnē ir forši, jauki, silti un atsaucīgi cilvēki. Varēja ļoti just atšķirību ar citām pilsētām. Visi alūksnieši, ko pazīstu, ir ļoti sirsnīgi cilvēki. Tādu arī sagaidām koncerta publiku,” stāsta I. Dzērve.

Trīs gadu darbs

Koncertprogrammai “Tautumeitas” gatavojās visu vasaru un koncertu tūri atklāja augusta beigās Saulkrastos, Skultes ostā. Savukārt jaunā albuma “Skrejceļš” muzikālie aizmetņi veidojās jau 2020. gada februārī radošajā nometnē. “Vajadzēja trīs gadus, lai varētu doties pie klausītājiem. Koncertā skanēs mūsu jaunā albuma dziesmas – gan iepriekš jau dzirdētas, gan pavisam jaunas. Būs ne tikai muzikālais baudījums, bet arī pievienotā vērtība – skaistas dejas, krāšņi tērpi, radoši muzikāli priekšnesumi. Nevienam koncertam iepriekš nebijām tik ilgi gatavojušās. Pašas jūtam, ka profesionālajā ziņā esam soli tālāk. Koncerts būs interesants. Atsauksmes no tiem, kuri koncertu jau dzirdējuši, ir ļoti labas, un klausītāji ir patīkami pārsteigti,” saka I. Dzērve.

Par jauno albumu

Jaunais albums “Skrejceļš” ir vēstnesis nebēdnīgai brīvībai, iedvesmai un radošam enerģijas sprādzienam, kas grupas iekšienē ir briedis jau kādu laiku. Koncertā izskanēs grupas jaunā albuma dziesmas, kas tapušas sadarbībā gan ar grupas iemīļoto producentu Reini Sējānu, gan arī ar zviedru producentu Povelu Olssonu, kurš ienesis pavisam svaigas vēsmas grupas skanējumā. Neizpaliks arī iemīļotās dziesmas no pirmā albuma, kas aizkustina līdz saknēm un ļauj sajust prieku un lepnumu par to, kas mēs esam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Koncertu tūri “Tautumeitas” iesākušas jaudīgi, tomēr ir bažas par to, vai straujā vīrusa izplatība plānus nenobremzēs. “Nevar zināt, kā būs. Ļoti ceram, ka visi koncerti notiks, kā iecerēts, un nebūs tik striktu aizliegumu, kā iepriekš. Esam gatavas arī koncertiem ar noteikumiem. Negribētos piedzīvot vēlreiz laiku, kad viss bija slēgts. Esam gatavas dziedāt arī pustukšai zālei, galvenais, lai koncerti būtu,” teic I. Dzērve.

Alūksnei piestāv “Sadziedam”

I. Dzērves favorītdziesma no jaunā albuma ir “Vīna ūtrai”. “Nosaukums ir latgaļu valodā, latviski tas nozīmē “viena otrai”. Vēstījums ir aktuāls arī mums – esam viena otrai pateicīgas par to, ko kopā esam piedzīvojušas. Arī dziesmas mūzika ir stilīga, nedaudz atgādina repošanu, bet patiesībā tā ir sena melodija. Reizēm senās melodijas arī mēdz dēvēt par latviešu repu. Izpilda runājošā manierē un izklausās kā skaitīšana,” stāsta dziedātāja. Vaicāta, kura no grupas dziesmām vislabāk piestāvētu Alūksnei, I. Dzērve pēc īsa pārdomu brīža teic, ka pirmās asociācijas ir ar “Tautumeitu” slavenāko dziesmu “Sadziedam”. “Dziesma ir pozitīva, sirsnīga, ar kopības sajūtu un tieši to es jūtu no alūksniešiem. Tā ļoti labi atbilst Alūksnei,” teic I. Dzērve.

Viņa ļoti cer, ka, viesojoties Alūksnē, būs arī kāds brīdis, lai iepazītu skaisto pilsētu rudenī. “Dažas no meitenēm Alūksnē nemaz nav bijušas, dažas piemirsušas, kā pie jums izskatās, tādēļ būtu vērtīgi apskatīt pilsētu,” teic I. Dzērve. Viņa priecāsies klausītāju rindās redzēt arī savus Alūksnes draugus. “Alūksnē ir daudz radošu un talantīgu cilvēku, piemēram, Romāns Vendiņš, māsas Molleres,” min I. Dzērve.