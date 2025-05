Muzeju nakts Alūksnē – vērtības, kas dzīvo stāstos

Šī gada 17. maijā Muzeju nakts Latvijā notiks jau 21. reizi, un tās vienojošā tēma – “Mūsu vērtību stāsti”, aicina pievērst uzmanību vērtībām, kas veido mūsu identitāti, kultūras pamatus un sabiedrības spēku. Alūksnes novada muzejā šī nakts kļūs par īpašu notikumu, kurā būs iespēja iepazīt mūsu daudzveidīgo mantojumu iedzīvotāju dzīvesstāstos, atmiņās, tradīcijās, mākslā, literārajos darbos, presē, krājuma priekšmetos, aicina Alūksnes novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa.

Vakara gaitā muzeja apmeklētāji aicināti iepazīt vairākas jaunās izstādes un ekspozīcijas, kas atklāj Alūksnes kultūrvēsturisko bagātību. Vakars iesāksies plkst. 18:00, kad tiks atklāta Alūksnes kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” izstāde “Saimes istaba – no šūpuļa līdz mūža rietam”. Šī izstāde, kas būs skatāma vasaras izstāžu zālē “Apaļais tornis”, piedāvās iespēju sajust un saprast seno sadzīvi un tās ritmu.

Izstāde “Visi ceļi ved uz Alūksni” aicinās doties ceļojumā pa Alūksnes pilsētu, aplūkojot dažādu mākslinieku gleznas no muzeja krājuma. No pilsētas ielām līdz ezera krastu plašumiem, no gleznainām ainavām līdz arhitektūras objektiem – katra glezna kā īpašs skatījums uz vietām, kas veido Alūksnes daudzveidīgo un neatkārtojamo stāstu.

Krāšņā rakstaino cimdu pasaulē piedāvās ielūkoties bagātīga vēsturisko rakstaino cimdu izlase un to rūpīgi atdarinātas kopijas izstādē “Dzīparos ieadītais mantojums”, kas apliecinās mūsu rokdarbnieču meistarību un vēlmi saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Vietējās rokdarbnieces apvienojušās kopīgā idejā – atdzīvināt un saglabāt tradicionālos cimdu rakstus, nododot šo kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Laikraksta “Malienas Ziņas” simtgadei veltītā aktivitātē “Simts gadi pierakstīta laika” būs iespēja ielūkoties vietējās preses vēsturē. Apskatīt muzeja krājuma priekšmetus, iepazīties ar pirmo laikraksta numuru, video materiāliem un satikt korespondentus, kuri turpina stāstīt Alūksnes stāstu arī šodien.

Muzeju nakts apmeklētāji vakara gaitā varēs pārbaudīt savas zināšanas un iepazīt priekšmetu vēsturisko nozīmi erudīcijas spēlē “Priekšmetu stāsti: vēsture un pielietojums” ekspozīcijā “Laikmetu mielasts”. Ikviens varēs atklāt seno priekšmetu nozīmi un funkciju. Tie kļūs par stāstniekiem, kas ved ceļojumā cauri gadsimtiem.

Īpaši nozīmīgs un emocionāli piesātināts būs jaunās pastāvīgās ekspozīcijas “Drūmākās lappuses Latvijas valsts vēsturē. Deportācijas” apmeklējums. Tā vēsta par vairāk nekā 60 Alūksnes novada ģimeņu likteņiem. Šeit satikšanās ar vēsturi kļūst ļoti personiska – liecības, fotogrāfijas un stāsti atklāj gan sāpes, gan cerību, gan cilvēku spēku pārvarēt un saglabāt savu identitāti pat visgrūtākajos apstākļos.

Muzeja ekspozīciju un izstāžu zāles būs atvērtas līdz pat pusnaktij, piedāvājot bagātīgu, izzinošu un emocionālu pieredzi ikvienam. Alūksnes novada muzejs aicina Muzeju nakts apmeklētājus piedzīvot šo vakaru kā ceļojumu laikā un atmiņās. Aicinām ikvienu iepazīt mūsu kultūrvēsturisko mantojumu!

Muzeju nakts pasākums ir bez maksas.