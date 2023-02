Mīlestības daudzveidība kultūras norisēs

Tuvojas 14. februāris – gada romantiskākie svētki – Svētā Valentīna diena, ko uzskata par visu mīlētāju dienu, kad saviem tuvākajiem veltām īpašu uzmanību. Mīlestības izpausmes var būt daudzveidīgas, un Alūksnes un kaimiņu – Smiltenes novada kultūras darbinieki februārī sarūpējuši dažādas norises, lai par to pārliecinātos arī kultūras iestāžu apmeklētāji.

Izbaudīt mirkli ekstrēmā divvientulībā

12. februārī pulksten 14.00 Zeltiņu tautas namā būs skatāma senlatviska joku luga par mīlas lietām “Precību veikals” pagasta drāmas kolektīva “Kontakts” sniegumā. “Tā ir viegla, izklaidējoša izrāde, ko var noskatīties kopā ar mīļoto cilvēku un pēc tam varbūt aizbraukt uz kādu kafejnīcu un labi pavadīt dienu. Lugas autors ir Alfrēds Veinbergs (ar pseidonīmu Klenders). Tajā skan 20. gadsimta 20. gadiem raksturīgā valoda,” stāsta režisore Gunita Paleja, kura šoreiz arī pati kopā ar citiem “Kontakta” dalībniekiem būs redzama uz skatuves.

Savukārt visi, kas nebaidās no grūtībām – brist, krist, svīst – un kuriem ir vēlme piedzīvot romantiku šķietami neierastā vidē, aicināti februārī apmeklēt Zeltiņu raķešu bāzi un izbaudīt Mīlētāju dienas piedāvājumu “Slepena mīla slepenā vietā!”. “Gribi pārsteigt mīļoto ar vēstuli, bet kautrējies un nezini, kā paust jūtas? Atrodi radista angārā trīs padomus! Gribi iekvēlināt mīļoto un raisīt greizsirdību – objektā atrodi galveno “ Siržu lauzēju”, to, kuru meklē visvairāk, un uztaisi selfiju. Rezultāts garantēts! Gribi noslēpties no visas pasaules un pabūt “Ekstrēmā divvientulībā”- objektā atrodi šādu vietu un izbaudi mirkli. Gribi, lai piepildās četras sirsnīgākās šī gada vēlēšanās? Tad palaid tās gaisā katrā no četriem raķešu palaišanas laukumiem. Tavs uzticamais palīgs šajā ceļojumā būs gudrais Zeltiņu kodolraķešu bāzes audiogids,” ieintriģē G. Paleja. Iespēja bāzi apskatīt arī gida pavadībā, zvanot uz tālruni 29492284.

Meklēs mīlestības noslēpumu

Alūksnes novada muzejs 14. februārī aicina svinēt Mīlestības svētkus un doties Alūksnes Jaunās pils daudzveidīgo ekspozīciju un izstāžu zāļu labirintos, kur apmeklētājiem būs jāatrisina mīlestības noslēpums “Izbaudi laiku kopā”. Kā stāsta muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa, pāri un ģimenes ar bērniem pilī varēs piedzīvot Valentīndienas pārsteigumu “Randiņš muzejā”. Pārsteigumi gaidāmi visā pilī, kur būs tikšanās ar baronu pāri, sirsniņu medības, mīlestības vēstuļu rakstīšana, retro foto iestudēšana un dažādas izglītojoši izklaidējošas aktivitātes par vēstures liecībām un kultūras mantojumu Alūksnes pusē. Aktivitātes būs pieejamas arī tiem, kuri nav pieteikušies, tomēr interesentiem lūgums pieteikties savlaicīgi, lai norises varētu saplānot jau iepriekš 14. februārī. Pieteikšanās līdz 13. februārim pa tālruni 25665538, ir ieejas maksa. Norises laiks – no pulksten 15.00 līdz 19.00.

Mīlestība cimdu rakstos

Mārkalnes tautas namā 14. februārī pulksten 13.00 interesenti aicināti uz pasākumu “Katram cimdam savs stāsts”. Tas būs stāsts par cimdiem, krāsām, rakstiem, adīšanu, tradīcijām, kurā dalīsies Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste un Mālupes Saieta nama rokdarbnieču pulciņa “Annele” dalībniece Iveta Zvejniece. Viņa iedvesmojusies no visā Latvijā pazīstamās cimdu adītājas Jetes Užānes, Ivetas mamma bijusi liela cimdu adītāja un tagad pati Iveta aizrāvusies ar cimdu adīšanu. “Arī tas ir stāsts par mīlestību,” teic I. Zvejniece, kura mārkalniešiem stāstīs par to rakstiem un arī rādīs tos, kas glabājas ģimenes pūralādē. Nelielā izstādē varēs apskatīt Mārkalnes pagasta rokdarbnieču Elgas Kļavas un Danas Pozdņakovas adījumus.

Dziesmās izteiktas jūtas

Mīlestību var izteikt arī dziesmā, un 18. februārī pulksten 16.00 Veclaicenes tautas namā izskanēs Valentīndienas koncerts “Ar mīlestības pinekļiem”. Tajā piedalīsies, Veclaicenes, Ziemera, Mārkalnes un Annas vokālie ansambļi. “Ansambļi dziedās savas mīļākās dziesmas, sadziedāsies ar skatītājiem un, protams, tās būs dziesmas par mīlestību. Šo muzikālo tikšanos caurvīs Imanta Ziedoņa dzeja par mīlestību,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ilze Briediņa.

15. februārī Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa dalībnieki tiksies pasākumā “Mīlestība ir brīva. Kā gaiss, kā skaņa, kā dzīvība”.

Tuvojoties visu mīlētāju dienai, no 13. līdz 18. februārim Trapenē Bormaņmuižas teritorijā aicina doties romantiskā pastaigā, ņemot līdzi fotoaparātu vai jebkuru viedierīci ar fotografēšanas iespējām. Sākot pastaigu, jāieslēdz jebkura sporta aplikācija, jāatrod 13 sarkanas lentītes, jānofotografē tās un jāizveido teiciens. Attēli par pastaigā laiku un teiciens jānosūta uz e-pastu e-kulturatrapene@smiltenesnovads.lv vai lietotnē “WhatsApp” 22451160. Veiksmīgākos gaida pārsteigums.