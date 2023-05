Meistarklases restaurācijā Alūksnes novada muzejā

23. maijā plkst. 10:00 un 14:00 Alūksnes novada muzejs kopā ar restauratori Līgu Šļakotu piedāvā praktiskas meistarklases ar demonstrāciju polihromā koka restaurācijā, aicina Alūksnes novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa.

. Meistarklašu laikā apmeklētāji gūs ieskatu, kā notiek nelielu objektu izpēte, mācīsies taisīt zondāžas – nosakot objekta (durvju aplodas) pārkrāsojuma slāņu daudzumu un atklājot aplodas oriģinālo krāsojumu, kā arī restauratora pavadībā attīrīs nelielu pārkrāsojuma laukumu.

Pasākums notiek projekta “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 ietvaros un ir bez maksas. Par projekta saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. Pieteikšanās meistarklasēm pa tālruni 25665538.

Iluzori gleznojumi, okera ierāmējums, melnas durvis, gleznojumi ar grifiem – šīs detaļas Alūksnes Jaunās pils apmeklētājus priecē jau no 2021. gada, kad noslēdzās pils Mūzikas salonu restaurācijas darbi. Alūksnes Jaunā pils ir bagāta ar mākslinieciskiem sienu un griestu gleznojumiem, no kuriem daudzi vēl gaida restaurācijas procesu. Projekta “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 ietvaros plānotas praktiskas nodarbības restaurācijā, kuru laikā tiks restaurēta Klavieru istabas vēsturisko durvju aploda.

Restaurācija ir arhitektūras, mākslas, vēstures, arheoloģisku pieminekļu atjaunošana to sākotnējā veidā. Lai nonāktu līdz restaurācijas darbu sākšanai, sākumā ir jāveic objekta izpēte, neatkarīgi no objekta vērtības, lieluma vai senuma. Meistarklases restaurācijā vadīs restauratore Līga Šļakota, kura profesionālajā restaurācijā darbojos 13 gadus. Viņa uzskata, ka katram restauratoram ir pienākums patstāvīgi attīstīt savas profesionālās prasmes un sekot jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem. Līga Šļakota ir beigusi Latvijas mākslas akadēmijas restaurācijas nodaļu, turpinot studijas LMA doktorantūrā. Papildus pieredzi guvusi dažādās apmaiņas programmās un kursos Polijā, Vācijā un Igaunijā. Liela pieredze ir gūta arī dažādos Latvijas objektos: Rundāles pilī, Jaunauces pilī, Doma baznīcā, Aglonas bazilikā, Alūksnes Jaunajā pilī u.c. Tāpat restauratore strādājusi arī kaimiņvalstīs, Tallinā vadot pareizticīgās baznīcas, kupola sienu gleznojumu restaurāciju. Ikdienā viņa sadarbojas ar dažādu konfesiju baznīcām, restaurējot ikonas un gleznas. Meistarklases Alūksnes novada muzejā notiks trīs daļās. Vispirms Līga Šļakota sniegs nelielu teorētisku ieskatu restaurācijas un konservācijas procesos, tad iepazīstinās ar sākotnējiem izpētes procesiem – vizuālo izpēti, fotofiksāciju un izpēti zem mikroskopa. Praktiskajā daļā dalībniekiem būs iespēja veidot zondāžu, mehāniski attīrot no pārkrāsojumiem 1dm2 lielu laukumu.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot projekta LV-RU-008 rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu. Par projekta saturu pilnībā atbild Alūksnes novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.