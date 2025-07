Ilzenieši aicina uz Muižas svētkiem

Sestdien, 19. jūlijā, visi ceļi vedīs uz Ilzenes Muižas parku, kur notiks nu jau otrie Ilzenes pagasta Kopienas svētki “Satikšanās Muižā”. Tā ir ilzeniešu ideja turpmāk Kopienas svētkus rīkot katru gadu, tikai mainot lokācijas vietu – ik reizi kādā no pagasta apdzīvotajām vietām.

Sakopa apkārtni

Šogad Kopienas svētki notiks Muižas parkā, tādēļ piedalīties tajos aicināti visi ilzenieši, bet īpaši tie, kuri dzīvo Muižas apkārtnē vai kādreiz bijuši ciešā saistībā ar to. Lai tos tur varētu sarīkot, jau 2. maijā apkārtnes iedzīvotāji iesaistījās talkā, kurā sakopa Muižas apkārtni, parku. Muižas ēka pašlaik pieder uzņēmumam “Valsts nekustamie īpašumi”, bet zeme, uz kuras tā atrodas, novada pašvaldībai. “Paldies visiem apkārtnes iedzīvotājiem, kuri arī tagad, pirms svētkiem, palīdzēja nopļaut zāli un apkārtni sapost, bet īpaši Līgai Janušai un Maijai Poļakai, kuras sagrāba nopļauto zāli un palīdzēja aiznest to,” saka svētku organizatore Ilzenes un Alsviķu pagastu kultūras darba speciāliste Marina Ramane.

Atcerēsies vēsturi

Svētki sāksies no pulksten 18.00, kad Jānis Pavasars, kurš tikai nesen iegādājies īpašumu Ilzenes pagastā, svētku dalībniekus aicinās uz kopienu saliedējošām aktivitātēm, jo arī pats vēlas iepazīties tuvāk ar pagasta ļaudīm, iekļauties vietējā sabiedrībā. “Viņš vēlas veicināt kopienas sajūtu, radīt pozitīvu atmosfēru un drošības sajūtu,” stāsta M. Ramane.

No pulksten 19.00 notiks informatīvi izzinoša diskusija “Iz Ilzenes senatnes līdz mūsdienām…”. To vadīs ilzeniete Inese Pušpure, kura savulaik pagastā strādājusi pie vairākiem projektiem. “Ar viņas gādību Ilzenē tapušas daudzas labas lietas, tostarp līvu senkapu un vietvārdu pētīšana, un cits. Tādēļ viņa vēlas uzrunāt vietējos iedzīvotājus, kuri vēl atceras to laiku, kad pagasta centrs bija Ilzenes Muižā un tur notika ļoti rosīga sabiedriskā dzīve, un diskutēt par to,” stāsta kultūras darba speciāliste.

Noslēgsies ar sadziedāšanos

Pulksten 20.00 turpat sāksies amatiermākslas kolektīvu koncerts “Šādi, tādi, dažādi…”. Koncertu sniegt aicināta Alūksnes novada Kultūras centra deju kopa “Jukums”, kurā viens no dejotājiem, Ivars Poļaks, ir ilzenietis. “Lūdzu “Jukuma” dejotājus, tērpušos pilsētnieku skatuves kostīmos, pirms pasākuma pastaigāties izgaismotajā Muižas parkā, lai skatītājiem radītu īpaši romantisku atmosfēru. Savukārt koncertā vēl uzstāsies mazā ilzeniete Aleksa un muzikālā vienība “Ilzenes ziņģētāji”, kur četri no viņiem “nāk” no Muižas apkārtnes. Koncertu kuplināt solījies arī Ilzenes novadnieks, kurš tagad dzīvo Rīgā, dzejnieks Dainis Deigelis, bet koncerts noslēgsies ar nelielu sadziedāšanos,” atklāj M. Ramane.

No pulksten 22.00 līdz 03.00 visi aicināti lustēties zaļumballē alūksnieša Normunda Veļķera muzikālajā pavadījumā. Būs arī galdiņi, tādēļ līdzi var ņemt “groziņus”, aicina M. Ramane.