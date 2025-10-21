Leģendu nakts “Dzīres Zvārtavas pilī — mantojums kā saruna ar laiku”

Šī gada 25. oktobrī Latvijas Mākslinieku savienība (LMS) aicina Zvārtavas pilī, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā apmeklēt Leģendu nakts pasākumu “Dzīres Zvārtavas pilī — mantojums kā saruna ar laiku”.
Pasākums notiek Latvijas Piļu un muižu asociācijas ikgadējās Leģendu nakts ietvaros un šī gada tēma ir “Dzīres”.
LMS izvēlējusies šo tēmu interpretēt filozofiski – kā sarunu par mīlestību pret vietu, tās mantojumu un cilvēka garu, kas tajā mājo. “Dzīres” atsaucas uz sengrieķu filozofa Platona darbu “Symposion”, kur mīlestība tiek skatīta kā ceļš no jutekliskā uz garīgo, no skaistuma sajūtas uz izpratni par ideju.
Zvārtavas pils stāsts savukārt iemieso Imanuela Kanta apgaismības ticību cilvēka garam un vācu romantisma filozofu – Frīdriha Šellinga un Johanna Gotlība Fihtes – skatījumu uz cilvēku, dabu un arhitektūru kā vienotu veselumu. Vēlāk šis dialogs turpinājās citā valodā Martina Heidegera, Gastona Bašlāra un Pjēra Norā idejās par vietu kā cilvēka atmiņas un gara telpu, savukārt Frīdrihs Nīče atgādina: “Sargā pagātni, bet nepielūdz to.”
Tomēr jautājums paliek atvērts: vai mantojums ir dzīvs dialogs ar laiku, vai pagātnes pielūgšanas forma?
Tāpēc “Dzīres Zvārtavas pilī” kļūs par sarunu, kur mantojums elpo, kur pagātne sastopas ar tagadni – radoši, dzīvi un ar cieņu pret laiku.
Programma:
Plkst. 18.00 māksliniece, pedagoģe Līva Blumfelde vadīs akvareļglezniecības radošo darbnīcu.
Plkst. 19.00 Zvārtavas pils pētniece, arhitekte Ruta Dobičina iepazīstinās ar mākslinieka Aleksandra fon Ferzena atmiņām par dzīvi Zvārtavā 20. gs. sākumā, kas atklājušās vēstulēs, zīmējumos un personīgos rakstu krājumos.
No plkst. 18.00-20.00 notiks ekskursijas, izzinot Zvārtavas pils vēsturi un LMS muzeja mākslas darbu ekspozīcijas.
Ieeja ar Zvārtavas pils biļetēm
