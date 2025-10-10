Latvijas dzimšanas dienas koncerts Alūksnē – 2. novembrī

Novembris Latvijā vienmēr nāk ar īpašu sajūtu – klusāku, dziļāku, pateicības pilnu. Tas ir laiks, kad sirds pukst spēcīgāk par savu zemi, kad vārdos un skaņās saklausām to, kas mums visiem kopīgs – mīlestību pret Latviju. Ar šādu noskaņu 2. novembrī Alūksnē skanēs koncerts “Roka pacelta sveicienam…”, kas veltīts Latvijas valsts dzimšanas dienai. Šī muzikāli dzejiskā programma aicinās uz mirkli apstāties un sajust – gan siltumu, gan spēku, gan lepnumu par savu zemi un cilvēkiem.
Kāpēc šāds koncerta nosaukums? Domāsiet jūs, mīļie koncerta apmeklētāji – sveiciens vienmēr saistās ar atkal redzēšanos. Un ne velti…
Uz kādu laiku – ilgāku vai varbūt ne tik ilgu – dzirkstošā un šarmantā, samtainās balss īpašniece, Latvijas Nacionālās operas soliste Marlēna Keine, teiks savai mīļajai Latvijai: “Uz drīzu tikšanos!” Taču kā skaistu dāvanu viņa atstās koncertprogrammu, kas uzrunās katru, kurš teiks “jā” un būs kopā ar mums šajā muzikālajā vakarā.
Ar Marlēnas dzīvesbiedra – komponista Arvīda Keiņa oriģināl mūziku savienojas kā cimds ar roku, atklājot visdažādākās cilvēcīgās šķautnes, kurās klausītājs noteikti ieraudzīs pats sevi: mīlestību un naidu, vienaldzību un tukšumu, humoru un vieglumu, dzīves grūtumu un trauslumu. Un tieši šī pretrunu bagātība, dzīvās emocijas un mākslas spēks atstās klausītāju ne vien aizkustinātu, bet arī emocionāli piepildītu un uzlādētu – ar vēlmi dzīvot, just un atkal satikties mūzikā.
Kopā ar operdziedātāju Marlēnu Keini uz skatuves kāps bagāts muzikālais sastāvs, vēl nebijis salikums – Miks Galvanovskis ar savu enerģiju pieskandinās jebkuru zāli, pievienojas Eduards Rediko, skatītājiem labi pazīstams kā muzikālā šova “X Faktors” zvaigzne ne tikai Latvijā, talantīgais džeza pianists Matīss Žilinskis, pie sitamajiem instrumentiem – harizmātiskais Viesturs Samts, bet čella lirisko partiju izpildīs Pēteris Ozoliņš.
Koncertu vadīs un citēs skaistākos dzejoļus izcilo aktieru duets – Aijas Dzērves un Jāņa Skaņa performancē, tādējādi savijot koncerta programmu par īstu saldu piedevu visa pasākuma laikā. Koncerts būs kā garšu laboratorija. Emocionāls un skaists vienuviet. Par godu valsts svētku mēnesim.
Tā būs vesela krāsu palete, kurā satiksies mūzika, balss un dzeja, pārvēršot šo muzikālo gleznu par kaut ko patiesi īpašu.
Mūzikas autors Arvīds Keine par savu pēdējo darbu saka šādus vārdus: Lasot dzeju, rodas sajūta, ka dzejnieks stāv tepat blakus, it kā novērotu visu, kas šodien notiek apkārt. Tā ir kā mūžīga atslēga – kods, kurā nekas nav jāpieliek un nekas nav jāatņem.
Lai gan pats komponists uz skatuves nebūs, jo neatrodas vairs Latvijā, tomēr, domās un darbos būs kopā ar mums. Šo darbu ir uzticējis paveikt talantīgajam pianistam, kurš ir sava skatuves talanta mantinieks jau vairākās paaudzēs, tas ir neviens cits kā Matīss Žilinskis. Mēs dzirdēsim arī jaunā talanta darbus, kas pievieno papildus pievienoto vērtību pasākumam.
Uz skatuves:
Marlēna Keine – balss
Miks Galvanovskis – balss
Eduards Rediko – balss
Aija Dzērve – dzeja, balss
Jānis Skanis – dzeja
Matīss Žilinskis – taustiņi
Viesturs Samts – sitamie instrumenti
Pēteris Ozoliņš – Čells
Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes kasē! https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/35897
Komentāri