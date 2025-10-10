Abonē! E-avīze
Piektdiena, 10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
weather-icon
+9° C, vējš 0.89 m/s, R vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Latvijas dzimšanas dienas koncerts Alūksnē – 2. novembrī

08:37 10.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

110

Novembris Latvijā vienmēr nāk ar īpašu sajūtu – klusāku, dziļāku, pateicības pilnu. Tas ir laiks, kad sirds pukst spēcīgāk par savu zemi, kad vārdos un skaņās saklausām to, kas mums visiem kopīgs – mīlestību pret Latviju. Ar šādu noskaņu 2. novembrī Alūksnē skanēs koncerts “Roka pacelta sveicienam…”, kas veltīts Latvijas valsts dzimšanas dienai. Šī muzikāli dzejiskā programma aicinās uz mirkli apstāties un sajust – gan siltumu, gan spēku, gan lepnumu par savu zemi un cilvēkiem.


Kāpēc šāds koncerta nosaukums? Domāsiet jūs, mīļie koncerta apmeklētāji – sveiciens vienmēr saistās ar atkal redzēšanos. Un ne velti…

Uz kādu laiku – ilgāku vai varbūt ne tik ilgu – dzirkstošā un šarmantā, samtainās balss īpašniece, Latvijas Nacionālās operas soliste Marlēna Keine, teiks savai mīļajai Latvijai: “Uz drīzu tikšanos!” Taču kā skaistu dāvanu viņa atstās koncertprogrammu, kas uzrunās katru, kurš teiks “jā” un būs kopā ar mums šajā muzikālajā vakarā.

Ar Marlēnas dzīvesbiedra – komponista Arvīda Keiņa oriģināl mūziku savienojas kā cimds ar roku, atklājot visdažādākās cilvēcīgās šķautnes, kurās klausītājs noteikti ieraudzīs pats sevi: mīlestību un naidu, vienaldzību un tukšumu, humoru un vieglumu, dzīves grūtumu un trauslumu. Un tieši šī pretrunu bagātība, dzīvās emocijas un mākslas spēks atstās klausītāju ne vien aizkustinātu, bet arī emocionāli piepildītu un uzlādētu – ar vēlmi dzīvot, just un atkal satikties mūzikā.

Kopā ar operdziedātāju Marlēnu Keini uz skatuves kāps bagāts muzikālais sastāvs, vēl nebijis salikums – Miks Galvanovskis ar savu enerģiju pieskandinās jebkuru zāli, pievienojas Eduards Rediko, skatītājiem labi pazīstams kā muzikālā šova “X Faktors” zvaigzne ne tikai Latvijā, talantīgais džeza pianists Matīss Žilinskis, pie sitamajiem instrumentiem – harizmātiskais Viesturs Samts, bet čella lirisko partiju izpildīs Pēteris Ozoliņš.

Koncertu vadīs un citēs skaistākos dzejoļus izcilo aktieru duets – Aijas Dzērves un Jāņa Skaņa performancē, tādējādi savijot koncerta programmu par īstu saldu piedevu visa pasākuma laikā. Koncerts būs kā garšu laboratorija. Emocionāls un skaists vienuviet. Par godu valsts svētku mēnesim.

Tā būs vesela krāsu palete, kurā satiksies mūzika, balss un dzeja, pārvēršot šo muzikālo gleznu par kaut ko patiesi īpašu.

Mūzikas autors Arvīds Keine par savu pēdējo darbu saka šādus vārdus: Lasot dzeju, rodas sajūta, ka dzejnieks stāv tepat blakus, it kā novērotu visu, kas šodien notiek apkārt. Tā ir kā mūžīga atslēga – kods, kurā nekas nav jāpieliek un nekas nav jāatņem.

Lai gan pats komponists uz skatuves nebūs, jo neatrodas vairs Latvijā, tomēr, domās un darbos būs kopā ar mums. Šo darbu ir uzticējis paveikt talantīgajam pianistam, kurš ir sava skatuves talanta mantinieks jau vairākās paaudzēs, tas ir neviens cits kā Matīss Žilinskis. Mēs dzirdēsim arī jaunā talanta darbus, kas pievieno papildus pievienoto vērtību pasākumam.

Uz skatuves:

Marlēna Keine – balss
Miks Galvanovskis – balss
Eduards Rediko – balss
Aija Dzērve – dzeja, balss
Jānis Skanis – dzeja
Matīss Žilinskis – taustiņi
Viesturs Samts – sitamie instrumenti
Pēteris Ozoliņš – Čells

Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes kasē! https://www.bilesuparadize.lv/lv/performance/35897

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes Lielo kapu vārtiem - 100 (10)

15:56 03.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Vēlas konkrētību slimnīcas turpmākajā darbā (7)

08:00 06.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts (13)

10:49 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Godinot Alūksni – par pagātni, cilvēkiem un drosmi  (1)

16:07 04.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“No sevis neaizbēgsi” (2)

08:00 05.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mazajos Kalncempjos netrūkst ideju un darītāju

08:00 07.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedoklis par valdības lēmumu iekļaut Alūksnes novadu Latgales Speciālajā ekonomiskajā zonā?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
10
Oktobris
Sākums: 17:00

Pasākums "Par Apes pagātnes notikumiem"
Sestdiena
11
Oktobris
Visu dienu

Zeltiņu tautas namā pirmās palīdzības kursi
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 16:00

Amatierteātra "Viesistaba" komēdija "Labo sievu skola"
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Komēdija “Labo sievu skola”
Sestdiena
11
Oktobris
Sākums: 19:00

Franču komēdija vienā cēlienā “Lomu spēles”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Adel komentē:

Sabiedrības centram 13 – aicina uz Atvērto durvju dienu

Tagad visadi centri un organizacijas ir izveidoti....skiet ka cilvekiem maajaas nav vairs ko darit..vai tad darba trukst..nu ja nav tad lai iet...man piemeram briivaa laika vispar nav.spej tik darbus[...]

11:21 10.10.2025

Zivspannā komentē:

Decembra sākumā turpinās iztiesāt krimināllietu par lielāko psihotropo vielu ražotni Latvijā

Mednim Lāčplēša ordeni, ja nav netika aizturēts šajā lietā.

21:08 08.10.2025

Experts komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

VEF šodien basketbols. Ko Blūms, kādas taktikas. Neticu Blūmam, pa dzīvi amatieris. VEF šodien zaudēs.

21:09 07.10.2025

Adleram komentē:

Svecīšu vakara apmeklētājus pārsteidz multimediālais stāsts

Slimnīca, ja nevar 7 miljonus ieguldam kapos. Kapi ir turpinājums slimnīcai.

21:03 07.10.2025

DaigulieteBlūma komentē:

Izsludināts konkurss uz Alūksnes slimnīcas vadītāja vietu

Tikai Mednis vai Koemecs saprot slimnīcu. Viņi speciālisti ar pieredzi ar ir.

20:48 07.10.2025