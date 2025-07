Labdarības koncerts Liepājā – “Brass par džipu”

Labiem darbiem nav robežu, brass bends aicina uz koncertu Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, 11.jūlijā plkst. 21.00. Koncerts tiek organizēts sadarbībā ar “Alūksnes un Apes novada fondu”. Karš Ukrainā diemžēl nav beidzies un mums ir jāpalīdz Ukrainas aizstāvjiem cīņā par dzīvību un brīvību. Mūzika ir stāsts par dzīvību un brīvību – tiekamies koncertā – ņuorleānas skaņās!

Koncertā apvienosies profesionāli metālpūšaminstrentu mūziķi no Liepājas, Rīgas un Daugavpils, un mērķis ir ziedojumi džipa iegādei, ko vēlāk nogādās Ukrainā trompetists Kristians Kalva.

“Šī jau ir izveidojusies par koncertu sēriju, jo “Alūknses un Apes novada fonds” jau iepriekš ir rīkojis šādas akcijas: “Borščs par džipu”, “Alus par džipu”, “Džezs par džipu” un “Kamermūzika par džipu”, bet konkrēti mūzikas koncerti tika organizēti sadarbībā ar Ukrainas auto konvoja organizatoru Pāvelu Čorniju, kopā esam brīvprātīgie fondā un kopā dodamies nodot džipus Ukrainas aizstāvjiem roku rokā!” Kristians Kalva, koncerta mākslinieciskais vadītājs.

“Brass par džipu” būs unikāls pasākums, jo apvienosies vieni no labākajiem metālpūšaminstrumentu profesionāļi no vairākām Latvijas pilsētām, Liepājas, Daugavpils un Rīgas, katrs no mūziķiem ikdienā strādā kādā no profesionālajiem orķestriem, Latvijas Radio Big Bendā, Latvijas Nacionālajā Simfoniskajā orķestrī, Liepājas Simfoniskajā orķestrī, Daugavpils kamerorķestrī, Jūras Spēku Orķestrī.

Visi kopā šie mūziķi radījuši Ņūorleānas stila brass benda koncerta programmu, kurā būs dzirdama improvizācija, vairāki deju stila ritmi, atpazīstamas pasaules melodijas.

Koncerta mākslinieciskais vadītājs: Kristians Kalva ir viens no Latvijas spilgtākajiem jaunās paaudzes džeza/popa un akadēmiskās mūzikas trompetistiem. Absolvēja Hāgas Karalisko Konservatoriju pie Eiropā slaveniem trompetistiem Rika Mola (Rik Mol), Martijna de Lāta (Martijn de Laat) un Frenka van der Poela (Frank van der Poel), laureāts vairākos starptautiskos konkursos.