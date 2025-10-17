Abonē! E-avīze
Piektdiena, 17. oktobris
Gaits, Karīna, Gaitis
Konkurss: piedalies un iegūsti ielūgumus uz koncertu "Roka pacelta sveicienam…"

08:00 17.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

106

Atbildi pareizi un, iespējams, iegūsi ielūgumus uz Latvijas dzimšanas dienas koncertu “Roka pacelta sveicienam…” 2. novembrī pulksten 14.00 Alūksnes Kultūras centrā

  1. Cik dalībnieki kāps uz skatuves koncertā “Roka pacelta sveicienam…”?
    a) 6
    b) 7
    c) 8
  2. Kurš vadīs koncertu “Roka pacelta sveicienam…”?
    a) aktieri Liene Sebre un Intars Rešetins
    b) aktieri Aija Dzērve un Jānis Skanis
    c) aktieri Zane Daudziņa un Raimonds Celms
  3. Kura operdziedātāja piedalīsies koncertā “Roka pacelta sveicienam…”?
    a) Marlēne Keine
    b) Kristīne Opolais
    c) Marina Rebeka

Atbildes sūti uz e-pastu: info@aluksniesiem.lv ar norādi “Roka pacelta sveicienam…” līdz 27. oktobrim

Pasākumi

Piektdiena
17
Oktobris
Sākums: 18:00

“Lasītāju ballīte” 1.-4. klases skolēniem
Sestdiena
18
Oktobris
Visu dienu

“Alūksnes atklātais 6. šaha festivāls
Sestdiena
18
Oktobris
Sākums: 16:00

Tikšanās ar Agnesi Bukovecku
Sestdiena
18
Oktobris
Sākums: 16:00

Brieduma komēdija stand-up stilā “Sieviete kā konfekte”
Sestdiena
18
Oktobris
Sākums: 17:00

Ansambļu sadziedāšanās “Atnāc pie manis uz rudeni ar ziediem”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Adel komentē:

Kad sirds dejo – Liepnas dejotāji atjauno tautas deju tradīcijas

Latviesi..dejosim un dziedasim..ta muusu speeka maize dziivei....cauri gadsimtiem no paaudzes paaudzee rit deju soli un skan dziesmas..taa muusu latviskaa identitaate..mentalitate. un[...]

14:44 17.10.2025

PeaVey komentē:

Ceļu satiksmes negadījums Zeltiņos

Vainīgi vīrieši, tomēr cietusi ir persona! Un, kā par brīnumu, šoreiz "spēkrati" nemaz nav iesaistīti!

16:32 16.10.2025

Adel komentē:

Iedzīvotāju padomi vadīs Kaspars Gusts

Baudu kafiju un priecajos ka algotas padauzas ir prom un ceru ka mani vairs nekur netrauces

15:33 16.10.2025

Adel komentē:

Iedzīvotāju padomi vadīs Kaspars Gusts

Jaa biju purvaa..salasiju spaini ogas un braucu maajaas..esmu apmierinaata..purvaa ir loti daudz uudens..b.lija lietus..esmu samirkusi..kad atbrauksu majas iedzesu karstu kafiju...rit nolasisu avenes[...]

14:32 16.10.2025

Guntis garais komentē:

Iedzīvotāju padomi vadīs Kaspars Gusts

Paldies Adel noderees...man no humpalam salasitas daudz dazadas kleitas un kurpes..katru dienu gazejos pie spogula un pielaikoju paruukas...jaa kartigai ielas meitenei man patik rudaa paruka...esmu[...]

14:13 16.10.2025