Konkurss: piedalies un iegūsti ielūgumus uz koncertu "Roka pacelta sveicienam…"

Atbildi pareizi un, iespējams, iegūsi ielūgumus uz Latvijas dzimšanas dienas koncertu “Roka pacelta sveicienam…” 2. novembrī pulksten 14.00 Alūksnes Kultūras centrā
- Cik dalībnieki kāps uz skatuves koncertā “Roka pacelta sveicienam…”?
a) 6
b) 7
c) 8
- Kurš vadīs koncertu “Roka pacelta sveicienam…”?
a) aktieri Liene Sebre un Intars Rešetins
b) aktieri Aija Dzērve un Jānis Skanis
c) aktieri Zane Daudziņa un Raimonds Celms
- Kura operdziedātāja piedalīsies koncertā “Roka pacelta sveicienam…”?
a) Marlēne Keine
b) Kristīne Opolais
c) Marina Rebeka
Atbildes sūti uz e-pastu: info@aluksniesiem.lv ar norādi “Roka pacelta sveicienam…” līdz 27. oktobrim
