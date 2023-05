Koncertstāstā atskatās uz 15 darbības gadiem

Sestdienas vakarā Alsviķu kultūras namā koncertstāstā “Pasaka par “Vēl” un “Vēlreiz”” uz 15 darbības gadiem atskatījās Alsviķu pagasta senioru deju kolektīvs “Vēlreiz” (vadītāja Svetlana Spalviņa).

Gaviļnieki dejā un atmiņās izstāstīja savu pasaku – par brīnišķīgu soļu, ritma, mūzikas un skaistas cilvēciskas sadarbības pasauli, ko atraduši savai dzīvei. Viņi mīl šo dejas pasauli, lolo to un piesaista skatītājus mīlēt deju. Koncertstāsts tika izdejots kopā ar Alsviķu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvu “Jandāls” un draugiem no Tukuma – senioru deju kopu no Tukuma “Vēlreiz” (vadītājs Valdis Drunka).

“Svarīgāko dāvanu jau esat nopelnījuši – tā ir ceļazīme uz šīsvasaras Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā, kur “Daugavas” stadionā būsiet kopā ar tūkstošiem citu dejotāju. Ir milzīgs prieks skatīties, kā jūs dejojat. Jūs piestāvat skatuvei, un skatuve piestāv jums. Dāmām – tik iznesīgs dejas solis. Kungiem – tik stingrs kājas piesitiens. Ko vēl var vēlēties dejotājs! Dejotprieks jūtams gan solī, gan uz sirdī. Šo sajūtu es jums novēlu saglabāt vēl piecus un 15 gadus!” sveicot deju kolektīvu 15 gadu jubilejā, sacīja Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa. Sveicieniem un laba vēlējumiem pievienojās Kultūras centra direktores vietniece Sanita Eglīte, Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Marina Ramane, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze. Ar “Vēlreiz” dejotājiem jubilejas vakarā bija kolektīva pirmā vadītāja Ilze Līviņa, kura īpaši sirsnīgi sveica dalībniekus, kuri deju kopā dejo kopš tās dibināšanas, un arī kādreizējos dejotājus.

