Otrdiena, 6. janvāris
Spulga, Arnita
Koncerts “Lauris Amantovs 50”

15:39 06.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

17. janvārī 16.00 Lauris Amantovs un “Mirage Jazz Orchestra” ar jubilejas koncertu viesosies Alūksnē. Lauris Amantovs un džeza orķestris “Mirāža” turpina svinēt un muzicēt, atzīmējot Laura Amantova 50. jubilejas gadu, un šoreiz Alūksnes publikai ir palaimējies viņus sveikt savā pilsētā. Šim koncertam Lauris kopā ar“Mirage Jazz Orchestra” ir izveidojuši īpaši skaistu jubilejas programmu. Tajā skanēs skaņdarbi, kas mīļi pašiem mūziķiem un nekad neatstāj vienaldzīgu arī klausītāju. Koncertā būs dzirdamas gan orķestra mūziķu Alvila Altmaņa un Madara Kalniņa kompozīcijas, gan latviešu džeza leģendas Gunāra Rozenberga darbi, kā arī iemīļotas pasaules melodijas.

Savukārt Normunds Rutulis klausītājus ievedīs brīnišķīgajā džeza pasaulē – ar savu neatkārtojamo balss tembru viņš atskaņos gan džeza klasiku, gan skanīgas latviešu melodijas.

Koncertā piedalīsies arī ansamblis “Le Petit Paris”(“Mazā Parīze”), kas kopā ar vislatviskāko somu Latvijā – Marko Ojalu – un burvīgo Diānu Pīrāgs aizvedīs klausītājus mūsu laimīgajā bērnības zemē, uz laikiem, kad “zāle bija zaļāka un debesis zilākas”, atdzīvinot melodijas, ar kurām esam uzauguši.

Un, protams, uz skatuves būs arī neatkārtojamie un paši labākie:Raivo Stašans, Artūrs Sebris, Indriķis Veitners, Mārcis Krastiņš, Gints Stepānovs, Normunds Piesis, Reinis Ausmanis, Oļegs Švembergs, Madars Kalniņš, Andris Grunte, Jurģis Lipskis, Marko Ojala, Raivo Ozols, Raimonds Kalniņš.

Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

