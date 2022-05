Koncertā – Mārtiņa Brauna kordziesmu mantojums

Latvijas Radio koris

Ceturtdien, 19. maijā pulksten 19.00 Alūksnes Kultūras centrā viesosies izcilais Latvijas Radio koris ar ekskluzīvu programmu, kas tapusi kopā ar komponistu Mārtiņu Braunu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Programma “Mārtiņš Brauns – Latvijai” aptver komponista kordziesmas mantojumu no tās pašiem sākumiem – 1982. gada, kad, Edgara Račevska rokas vadīta, Latvijas Radio kora sniegumā pirmo reizi izskanēja barokāli kameriskā “Ziedu kompozīcija”, līdz partitūrai “Ziemeļmeitas” ar Brauna iedomātas valodas zilbēm, kas reizē ar gaišu pirmatskaņojuma sveicienu tiks sūtīta Mārtiņam uz Veļu valstību,” atklāj Alūksnes Kultūras centra mārketinga speciālists Gints Skulte.

Komponists Mārtiņš Brauns

Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Sigvards Kļava sarunā ar laikrakstu atzina, ka šī koncerta vēsture ir ļoti emocionāla. “Pagājušā gada vasarā mēs Mārtiņu sapņojām par programmu, ar kuru varētu atzīmēt viņa 70 gadu jubileju. Mārtiņš negribēja, lai viņa vārdu tik ļoti fokusētu, bet ar savu dzimšanas dienas koncertu vēlējās teikt paldies Latvijai un savai mammai, jo uzskatīja, ka abas ir viņu radījušas un tāpēc kāds viņa mūziku zina un dzied. Tā kā novembrī ir Mārtiņi un Latvijai – lielās jubilejas, tad arī bijām plānojuši šajā mēnesī šo koncertu spēlēt. Mārtiņš speciāli šim koncertam veidoja aranžējumus un pārlikumus, bija uz liela, radoša viļņa. Bet situācija ar kovidu padarīja visu radošo dzīvi tik saraustītu un koncertdzīvi – neprognozējamu. Rudenī pasākumus sāka citu pēc cita atcelt. Viņš to ļoti pārdzīvoja, mēs bijām ieguldījuši milzīgu darbu. Tas bija viens no iemesliem, kas ietekmēja arī Mārtiņa garastāvokli. Notika tas, kas notika, viņu aizsauca mūžībā. Tagad, kad vīruss pierimis, mēs mēģinām maijā, kas Latvijai ir otrs svinēšanas mēnesis, šo parādu atdot, tiesa, jau bez Mārtiņa, un centīsimies šo koncertu nospēlēt tādu, kā viņš bija to iecerējis un izlolojis,” stāsta S. Kļava.

Koncertā “Mārtiņš Brauns – Latvijai” piedalās Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā, Andis Klučenieks (flautas), Mārtiņš Zujs (flīgelhorns), Henrijs Brants (taustiņi, perkusijas), Juris Kristons (taustiņi), Mārcis Lipskis (bass) un Reinis Tomiņš (vibrofons, marimba).