“Kalme” Aleksandra Pelēča stāstus atdzīvina rokdarbos

“Sagaidījis saules uzlēkšanas brīdi, arī es stāvu viņam līdzās. Tūlīt mēs nometīsim mūsu pelēcību un vāļāsimies Jāņu rīta zelta rasā! Visa mūsu pasaule taps mums atvērta kā kambara durvis, kad dārgus ciemiņus gaida. Mēs gaidām savu Breinumu Breinumu,” tā savā grāmatā “Puisiska dvēsele” raksta novadnieks Aleksandrs Pelēcis.
Alūksnes Kultūras centrā valsts svētku noskaņā atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” izstāde ar brīnišķīgu nosaukumu “Breinumu breinumi”, kurā studijas meistaru darbi tapuši, iedvesmojoties no rakstnieka, malēnieša Aleksandra Pelēča stāstu krājuma “Puisiska dvēsele”. Izstāde veltīta Pelēča 105. gadadienai.
“Katrai “Kalmes” darbu izstādei ir vienojoša tēma, un arī šīs sezonas rokdarbu parādei plānojām vienotu noskaņu, iedvesmu rodot rakstnieka stāstos par to, kā viņš apkārtējo pasauli redzējis bērna acīm. Jau pats izstādes nosaukums vedina mūs ieiet bērnības pasaulē, kur viss šķiet liels un brīnumains –
gan daba, gan ikdienas darbi, gan cilvēku attiecības, savukārt Pelēča prozā sastopamās bērnības ainas, dabas tēlojumus un rotaļīgo dzīves garu “Kalmes” meistari atdzīvinājuši savās tekstīlijās un rokdarbu faktūrās,” stāsta studijas vadītāja Ineta Leja.
Nosaukums “Breinumu breinumi” simbolizē bērnības brīnumaino pasauli, kurā ikdienas lietas un mirkļi pārtop par maģiju. “Arī šai izstādei radītie rokdarbi ir īsti brīnumi – no šķiedrām, diegiem un rakstiem tie veido stāstus, kuros dzīvo arī pašu meistaru bērnības prieks un sirsnīgas atmiņas,” piebilst meistare.
Katrs darinājums izstādē ir kā tilts starp literatūru un tautas amatniecības tradīciju – starp rakstīto vārdu un taustāmu materiālu. “Ekspozīcija apliecina, ka literatūra un māksla nav nošķirtas pasaules – tās satiekas, papildina viena otru un dod mums iespēju redzēt dzīvi no cita skatu punkta. No rakstīta vārda līdz krustdūrienam, no tēla līdz auduma rakstam – tas viss veido vienu lielu stāstu par mūsu tautas kultūras bagātību,” sava kolektīva veikumu raksturo I. Leja.
Jautāta, kā Pelēča tēlojumu iedzīvināšana rakstos un tekstūrās notikusi tīri praktiski, vadītāja atklāj, ka līdz ar izstādes idejas dzimšanu meistares aicinātas izlasīt “Puisiska dvēseli”, izraudzīties citātus un rakstnieka tēlojumu iedzīvināt savos darbos. “Radīti gan precīzi atainojumi, piemēram, magonēm rotātais lakats, kurā Aleksandrs ietīts piedzimstot, gan noskaņas darbi, kur var iztēloties Jāņu rīta rasu, gan daudz kas cits,” ieskatu sniedz I. Leja, atstājot iespēju lasītājiem un Alūksnes Kultūras centra apmeklētājiem pašiem piedzīvot brīnumu sajūtu, kā to paredz arī izstādes nosaukums.
Kolektīva vadītāja atklāj, ka gatavošanās izstādei radījusi iespēju vēlreiz paņemt rokās Aleksandra Pelēča stāstus, kas, iespējams, savulaik lasīti, bet nu jau piemirsušies. “Pat, ja kāds nav tuvs un pazīstams ar novadnieka daiļradi, “Kalmes” izstāde var būt veids, kā to darīt, un gūt iedvesmu atvērt vēl kādu novadnieka stāstu vai dzejas krājumu,” rosina I. Leja.
Vienlaikus “Breinumu breinumi” ir arī mirklis pirms “Kalmes” nākamruden gaidāmās 60 gadu jubilejas, kurā arī gaidāma izstāde. “Parasti apkopojam piecos gados paveikto – no jubilejas līdz jubilejai, bet vienojošā tēma pagaidām lai vēl paliek noslēpums,” teic “Kalmes” vadītāja Ineta Leja.
Izstāde “Breinumu breinumi” Alūksnes Kultūras centrā skatāma līdz 29. novembrim.
Komentāri