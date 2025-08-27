Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Kad meistara šķūnis pārtop skaņu pasaulē

Laura Felša - 27.08.2025 - 8:00
Jau septīto reizi Alūksnē notiks Harija Stradiņa rīkotais muzikālais izjūtu pasākums “Šķūņa skaņas”. Pasākums ir mierīga vasaras akustiskā pasaule, kas nāk no šķūņa sirds, – piesātināta un unikāla. Īpašā atmosfēra rodas gan vietā, gan mūzikas un izjūtu pieredzē. Šogad uz skatuves kāps tādi mākslinieki kā Uģis Prauliņš, sitaminstrumentu ansamblis “Ekho”, Maimu Jegeda, tēva un dēlu apvienība “Stradiņi trio”, stepa dejotāji Māris Pūris un Natālija Maksina, kā arī Ingus Baušķenieks ar leģendāro muzikālo apvienību “Dzeltenie Pastnieki”.

Tradicionālais pasākums “Šķūņa skaņas” šogad divās daļās norisināsies 30. augustā pulksten 19.00. Pasākumu organizē alūksnietis, kokapstrādes meistars Harijs Stradiņš, kurš katra augusta beigās savu šķūni pārvērš par skaņu izjūtu pasauli. “Uzstāsies profesionāli mākslinieki – pirmajā daļā katrs no viņiem uzstāsies aptuveni 20 minūtes. Ikvienam būs iespēja izjust mūzikas meistaru pasaules redzējumu caur skaņām. Pasākumu vadīs mana meita Marta Stradiņa,” stāsta H. Stradiņš.

Laura Felša

