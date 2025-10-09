Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 9. oktobris
Elga, Helga, Elgars
Jaunās ēras cirks "Cita dimensija"

13:31 09.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

CITA DIMENSIJA – CIRKS, KAS PĀRSTEIGS!

Dārgie draugi, Alūksnē ir ieradies Jaunās ēras cirks CITA DIMENSIJA. Vai esi gatavs elpu aizraujošam piedzīvojumam? Gaidīsim Tevi, 

ALŪKSNE, Helēnas iela 57, 10.oktobrī plkst.19:00, 11.oktobrī plkst.18:00 un 12.oktobrī plkst.14:00. Nāc un izbaudi jaunās paaudzes cirku, kurā tehnoloģijas saplūst ar realitāti!

Pirmo reizi Latvijā – unikāls HOLOGRAMMU ŠOVS visai ģimenei! Majestātiski ziloņi, varenais tīģeris un eksotiski radījumi atdzīvosies Jūsu acu priekšā. Jūs dosieties arī ceļojumā pa noslēpumaino zemūdens pasauli, kur krāšņi jūras iemītnieki atklās savus noslēpumus.

Elpu aizraujoši gaisa vingrotāji, veikli žonglieri un ekvilibristi pārsteigs ar neticamu meistarību, bet jautrais klauns Pedro parūpēsies par smiekliem!

Biļetes kasē pie cirka telts. Kase strādās izrādes dienās no plkst.11:00 līdz izrādes sākumam.Kā arī “Biļešu Paradīzes” kasēs visā Latvijā un www.bilesuparadize.lv jau tagad!

Cenas no 12 līdz 20 Eur. Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašniekiem – 15% atlaide. PĒRKOT BIĻETES CIRKA KASĒ – ATLAIDE 2,00 EUR KATRAI BIĻETEI!!! 

Cirka telts ir apsildāma, t°+21C

Ienirsti CITĀ DIMENSIJĀ un piedzīvo cirku, kādu vēl nekad neesi redzējis!

