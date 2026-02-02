Abonē! E-avīze
Jaunannā – stāstu vakars pašizziņai un sarunām

08:58 02.02.2026

Agita Bērziņa

192

Foto: freepik.com

Jaunannas Tautas namā 6. februārī notiks interaktīvs stāstniecības pasākums “Ziemošana – sekojot stāstu saknēm”, kas aicinās apmeklētājus uz brīdi apstāties ikdienas steigā un ieklausīties gan stāstos, gan pašos sevī. Tā nebūs ne izrāde, ne lekcija, bet kopīga pieredze, kurā klausīšanās savīsies ar sarunām, pārdomām un radošām aktivitātēm.

Uz pasākumu aicina jaunanniete Lelde Gusta, uzsverot, ka tas ir aicinājums “ieiet stāstā”. “Interaktīvā stāsta gaitā mēs ne tikai klausīsimies, bet arī paši piedalīsimies, ļaujot stāstam mūs aizvest tuvāk sev un vienam pie otra. Stāsts kļūs par telpu, kur satikties dažādām pieredzēm, balsīm un nozīmēm. Pēc stāsta dalībniekiem būs iespēja apstāties un ieklausīties sevī un citos – sajust, kas ir aizkustināts, kas rezonē un kas prasa uzmanību. Kopīgā refleksijā, caur sarunām un dažādām mākslas metodēm, pētīsim, ko stāsti mums māca un ko mēs varam iemācīties par sevi, iedziļinoties stāstos,” stāsta L. Gusta.

Pasākums ir piemērots visu vecumu cilvēkiem, īpaši jauniešiem, piedāvājot drošu un atvērtu telpu sarunām, klausīšanās pieredzei un pašizziņai. “Iedziļinoties stāstos, mēs atklājam ne tikai to slāņus, bet arī sevi – savas vērtības, jautājumus un iespējas. Stāstu stāstīšana rada piederību. Klausoties un daloties, mēs atpazīstam sevi citos un citus sevī. Tā ir telpa, kur atšķirīgais var pastāvēt līdzās, kur pieredze kļūst par tiltu, nevis robežu. Mīti un pasakas nav pagātnes paliekas – tie ir dzīvi procesi, kas nepārtraukti mūs veido. Tie atgādina, ka mēs neesam tikai notikumu virkne, bet nepārtraukts tapšanas process – un līdz ar mūsu individuālo ceļu top arī kolektīvais. Stāstos mēs atceramies, kas esam bijuši, un iztēlojamies, par ko vēl varam kļūt. Tādēļ stāstu stāstīšana ir prakse, rituāls un nepieciešamība – veids, kā kultūra saglabā dvēseli un cilvēks atrod savu balsi,” aicina L. Gusta, kura pasākumu vadīs kopā ar Laumu Noseku un Johannu Lohrengel projekta “Mythomorphois” ietvaros. Dalība pasākumā ir bez maksas. To līdzfinansē Eiropas Savienība programmas “Erasmus+” ietvaros un Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

