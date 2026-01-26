Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 26. janvāris
Ansis, Agnis, Agneta
Jau sestdien konkurs “Supernova”, pirmajā pusfinālā arī “Elpo”

10:27 26.01.2026

Agita Bērziņa

233

Jau šo sestdien, 31. janvārī, tiešraidē norisināsies Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” pirmais pusfināls, kurā uz skatuves kāps 12 no kopumā 24 žūrijas izvēlētajiem dalībniekiem. Katrā pusfinālā tiks atlasīti pieci finālisti, kuri turpinās cīņu par uzvaru lielajā finālā. Otrais pusfināls notiks 7. februārī, savukārt finālā, 14. februārī, satiksies desmit labākie dalībnieki. Tiešraides skatāmas plkst. 21.10 LTV1, REplay.lv un LSM.lv, kā arī klausāmas Latvijas Radio 5. Priekšnesumus ir iespējams piedzīvot arī klātienē – Rīgas kinostudijā. Pirmajā pusfinālā startēs arī novadniece Amanda Bašmakova duetā “Elpo”, izpildot dziesmu “Blakus”

Ketijas Šēnbergas un Laura Reinika vadītajam konkursam šogad pievienosies arī modele un televīzijas raidījumu vadītāja Māra Sleja, un kopā viņi skatītājiem ļaus iepazīt konkursa dalībniekus un tiešraidē pirmo reizi novērtēt dziesmu izpildījumu. Latvijas Radio 5 būs iespējams sekot līdzi konkursa tiešraidēm kopā ar Mārtiņu Pabērzi. Gan pusfinālos, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie dalībnieki tiks noteikti skatītāju un žūrijas balsojuma kopvērtējumā. Finālā iekļūs desmit dalībnieki.

““Supernova” ir vairāk nekā televīzijas šovs – tas ir viens no skatītāju iemīļotākajiem šoviem ik gadu. Katru gadu uz “Supernovas” skatuves satiekas jauni sapņi, drosmīgas balsis un degsme. “Supernova” nav tikai starts Eirovīzijai, tā ir platforma, kurā mākslinieki paceļas pāri robežām, pierādot, ka radošuma spēks spēj aizskart ikvienu. Šogad izpildītāji ļoti rūpīgi gatavojas saviem priekšnesumiem, un skatītājiem būs jāizvēlas, kurš no tiem jau maijā pārstāvēs Latviju Vīnē,” teic Latvijas Televīzijas Izklaides un dokumentālā satura redakcijas vadītāja Agnese Štrause-Kubliņa.

Uzstāšanās secība pirmājā pusfinālā:

  1. Antra Stafecka ar dziesmu “Divejāda”
  2. TIKASHA SAKAMA ar dziesmu “#010126 CODA”
  3. “ELPO” ar dziesmu “Blakus”
  4. Agnesse ar dziesmu “Oh My My”
  5. Emilija ar dziesmu “All We Ever Had”
  6. Blurie ar dziesmu “Lovin’ Always Gets Me Down”
  7. Aivo Oskis ar dziesmu “Walking Out”
  8. Daba ar dziesmu “Panic Attack”
  9. “Kautkaili” ar dziesmu “Te un tagad”
  10. “De Mantra” ar dziesmu “Let Them”
  11. “Honey Blue” ar dziesmu “Blue Disco”
  12. Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu “Home”

Uzstāšanās secība otrajā pusfinālā:

  1. Jānis Rugājs ar dziesmu “Smoke”
  2. PAULA ar dziesmu “Dejot vien”
  3. Edvards Strazdiņš ar dziesmu “I Ain’t Got The Guts”
  4. KRISTĪNE MEGIJA ar dziesmu “Insanity”
  5. NOLARK ar dziesmu “Different Places”
  6. Miks Galvanovskis ar dziesmu “Cruel Angel”
  7. LEGZDINA ar dziesmu “Ribbon”
  8. “Papīra lidmašīnas” ar dziesmu “You’re My Saviour”
  9. Atvara ar dziesmu “Ēnā”
  10. Krisy ar dziesmu “Take It”
  11. Vēstnieks ar dziesmu “Vai tas ir kāds brīnums?”
  12. Robert Ox ar dziesmu “Ravin’ At The Taj Mahal”

Par pusfinālistiem plašāku informāciju iespējams uzzināt portālā LSM.lv, tostarp par to, kā radušās konkursa dziesmas un kāds ir mūziķu vēstījums.

Konkursa “Supernova” pusfināli – 31. janvārī un 7. februārī, savukārt fināls – 14. februārī plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv, LSM.lv, kā arī klausāms Latvijas Radio 5.

