Izstāde iedvesmai un ierosmei

Vai atceraties, kad pēdējo reizi rakstījāt un nosūtījāt kādam apsveikuma kartīti? Uz šīm pārdomām rosina izstāde “Ziemassvētki pastkartēs”, kas Alūksnes novada muzejā būs skatāma vēl līdz nākamā gada 28. janvārim.

Lai tradīcija neizzūd

“Muzejam jau vairākus gadus ir tradīcija gada izskaņā veidot izstādi par Ziemassvētku tematiku. Šogad kārta Ziemassvētku pastkartēm un Jaunā gada apsveikumiem no muzeja krājuma. Pēc muzeju reformas tas papildinājies un tajā ir vairāki simti apsveikuma kartīšu

– daļa no tām – Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumi,” stāsta Alūksnes novada muzeja ekspozīciju un izstāžu kuratore Linda Apšusala un piebilst, ka lielākā daļa no tām ir padomju laikā un mūsdienās drukātās. Izstādē eksponētas 20. gadsimta kartītes, un senākā no tām ir no 1912. gada.

Izstāde veidota divās daļās –

kartītes no 1912. gada līdz 1940. gadam un no piecdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem. Kā atklāj L. Apšusala, izstāde tapusi ne tikai ar mērķi parādīt kartītes no muzeja krājuma. “Mūsdienās apsveikumus nosūtām e – pastā, sociālajos tīklos, “vacapā”, īsziņās. Izstāde veidota iedvesmai un kā aicinājums vai nu pašiem izgatavot apsveikumu vai nopirkt gatavas pastkartes, apsveikt draugus un radiniekus, jo daudz personiskāk un mīļāk ir saņemt kartīti “taustāmā veidā” nevis pārsūtīt dzejolīšus viedtālrunī. Gribētos, lai šī tradīcija neizzūd. Pasta darbinieki gan stāsta, ka atgriežas tendence sūtīt apsveikumus pa pastu, bet ne tādā apjomā, kā tas bija pirms 30, 40 gadiem,” saka viņa.

Tas ir arī pamudinājums Ziemassvētku gaidīšanas laikā apstāties ikdienas steigā, pabūt kopā ar ģimeni. Atceramies taču, ka daudzās ģimenēs apsveikuma kartīšu rakstīšana bija skaista tradīcija, tika sūtīti vairāki desmiti kartīšu un tikpat saņemts pretī. Arī Linda atceras, ka mamma savulaik rakstījusi un sūtījusi daudz apsveikumu, bet saņemtie mājās glabājušies konfekšu kastēs. Tagad tos var uz rokas pirkstiem saskaitīt.

“Protams, kartīšu sūtīšana pa pastu nozīmē izmaksas, bet, dzīvojot Alūksnē un apsveicot draugus, paziņas, pats vari būt pastnieks. Vienmēr nevajag tās lielās dāvanas, mantas, bet svarīgi atcerēties par sev tuvajiem cilvēkiem. Ja pats esi gatavojis kartīti, tad esi domājis par viņiem.

Paši darina apsveikuma kartītes

Ar izstādi “Ziemassvētki pastkartēs” saistīta arī muzejpedagoģiskā programma. Tās gaitā bērniem ir iespēja apskatīt izstādi un nodarbībās muzejā pašiem darināt apsveikuma kartītes, cept piparkūkas, iet rotaļās, kā arī nofotografēties svētku foto stūrītī, kas iekārtots kādreizējā kinoteātra “Liesma” zālē. Kā stāsta L. Apšusala, programma guvusi lielu atsaucību un pēc tās ir liels pieprasījums.

Zīmīgi, ka tieši par Ziemassvētku kartītēm plašāks stāsts būs lasāms rubrikā “Mēneša priekšmets” Alūksnes novada muzeja “Facebook” lapā.

Lai izstāde “Ziemassvētki pastkartēs” ir ne tikai pamudinājums gada izskaņā apmeklēt muzeju, bet arī atcerēties laiku, kad bija prieks gaidīt apsveikumus un doties pēc tiem uz pastkastīti. Varbūt vēl šajās dienās varam pagūt paši sarūpēt kartītes, lai iepriecinātu kādu tuvu un mīļu cilvēku.