Izskanējis “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” koncerts Gaujienā

Gaidot pavasara saulgriežus, Gaujienas tautas namā izskanēja deju kolektīvu sadancošanās koncerts “Lecam pa jaunam, lecam pa vecam.” Šis ir laiks, kad pasaule pilna pavasara, kad mēs debesīs saskatām jau pirmos dzērvju kāšus atgriežamies, kad saule dienā sūta vairāk mīlestības pilnus starus mūsu sejās, kad pūpoli raugās uz mums ar savu pūkaino vaigu, prieks būt kopā un dāvāt viens otram prieku. Šādos koncertos vienmēr var apbrīnot visu dejotāju enerģiju, dzīvesprieku, smaidu uz skatuves, raito soli un to, kā viņi vienmēr ar dejas palīdzību mūs uzrunā. Prieks, ka mēs varam šādos koncertos satikties, būt gaidīti, priecāties, kopā uzdejot un atpūsties. Koncertā piedalījās Gaujienas tautas nama bērnu deju kolektīvi: “Mazais kastanītis,” “Vidējais kastanītis” un “Lielais kastanītis, vadītāja Dace Ķelpe, jauniešu deju kolektīvi – “Buki” un “Buku studija” no Smiltenes, vadītāja Ieva Atare, jauniešu deju kolektīvs “Rieda” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rieda” no Grundzāles un senioru deju kolektīvs “Nadele” no Blomes, visu kolektīvu vadītāja Inga Ķestere.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Paldies pasākuma sponsoriem – Graudiņu ģimenei par gardajiem kliņģeriem dejotājiem, paldies pasākuma vadītājai Dagnijai Pakalnei.

Novēlam dejotājiem veiksmi, izturību un galvenais veselību, startējot gan skatēs, gan vasarā Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos Rīgā.

Laima Poševa