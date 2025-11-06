Izdevniecības "Dienas Grāmata" jaunums - Kristīne Ogle "TEODORS PAULOVICS"

Klajā nākusi plaša mākslas zinātnieces Kristīnes Ogles monogrāfija ar apjomīgu vizuālo materiālu par līdz šim tikpat kā nezināmo ainavu gleznotāju, Purvīša skolnieku Teodoru Paulovicu. “Savdabīga personība Latvijas mākslā ir no ziemeļaustrumu Vidzemes nākušais ainavu gleznotājs Teodors Paulovics (1912—1971). Lai gan darbu uzskaitē katalogā, privātkolekcijās un izsoļu namos viņa mantojums mērāms ap 1000 vienībās, par mākslinieku līdz šim informācija ir bijusi diezgan skopa.
Teodors Paulovics bija Purvīša skolas pārstāvis un ideju nesējs, kurš glezniecības pamatprincipus apguva un ieviesa dzīvē, iedvesmojoties no sava skolotāja. Viņam izdevās īstenot Purvīša grūti saprotamo prasību: piemeklējot katram motīvam citu izteiksmes veidu, tomēr beigu beigās izveidot savu stilu un atrast savu tēmu loku.
Mākslinieka darbi ir piesātināti ar mīlestību uz dzimto zemi un profesionāli virtuozi. Ģeogrāfiski un tematiski plašā spektrā redzama Latvijas daba visdažādākajās tās izpausmēs. Visaktīvāk Teodors Paulovics darbojās 20. gs. 60. gados, lēnām atkāpjoties no 40. gadu klusinātajiem toņiem un reālisma un nonākot līdz savam dinamiskajam stilam nosacītās, vispārinātās formās. Tagad apkopotā informācija un, protams, paši mākslas darbi nostiprinājuši viņam paliekošu vietu Latvijas mākslas vēstures kopainā.”
Kristīne Ogle
“Dr. art. Kristīnes Ogles rūpīgi vāktais, sakārtotais un rosinošos vārdos, atzinumos un jauniegūtos attēlos atklātais līdz šim Latvijas vēsturē un Vilhelma Purvīša skolas glezniecībā nezināmā mākslinieka Teodora Paulovica dzīvesstāsts ir augstu vērtējams guvums Latvijas kultūrā. Katru no lasītājiem monogrāfija var aizvest takās, kuras bagātina prātu, izpratni un sajūtu gammas. Plaši un dziļi krāsu un toņu redzējumi, sīku faktu uzmirdzinājumi, pasteļa trausluma ieskicējumi un grafiska loģika kā staru kūlis izgaismo visu to, kas spēj bagātināt speciālistus, interesentus, ikvienu monogrāfijas pētītāju, sapratēju. Talantīgas personības — Mākslinieks un Autore — ir satikušies mirkļa un mūžības krustcelēs.”
Ingrīda Burāne
Grāmata tapusi un izdota ar mecenāta Ralfa Kļaviņa un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu
Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska
