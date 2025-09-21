Šodien Gaujienas Tautas namā īpašs notikums – skolotājas Ilzes Zilberes autorgrāmatas “Aizturēt mirkli” atvēršanas svētki. Tajā lasāma viņas dzeja, esejas, miniatūras un pasakas, kas uzrakstītas 30 gadu laikā. Lai arī Ilzes Zilberes darbi iepriekš publicēti laikrakstos un iekļauti dažādās grāmatās, šī ir viņas pirmā autorgrāmata, par kuru īpaši priecājas gan gaujienieši, gan Ojāra Vācieša Gaujienas skolas saime. Kā radās grāmata, kā izvēlēti tajā iekļautie darbi, kas iedvesmojis to izdot un kā tapis nosaukums – lasiet otrdien laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.
Ilzes Zilberes pirmā autorgrāmata – "Aizturēt mirkli"
15:36 21.09.2025
325
