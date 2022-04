Ilzenē “dzimis” jauns pulciņš

Ilzenes bibliotēka ir ne tikai vieta, kas nodrošina pieeju informācijai, zināšanām, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī vieta, kur pagasta iedzīvotājiem dota iespēja pulcēties vienkopus, lai radoši pavadītu savu brīvo laiku, pilnveidojot sevi dažādos neformālās izglītības veidos. Pagājušajā nedēļā te dzima arī jauns pulciņš.

Bibliotēkas vadītāja, kultūras darba organizatore Nora Ceriņa atzīst, ka pagasta ļaudīm ir svarīgi sanākt kopā, tādēļ priecājas, ka laikā, kad daudzi pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ atradinājušies no pasākumiem un tikšanās reizēm, ilzeniešiem radusies jauna interešu kopa. “Bibliotēkā norisinājās Ilzenes rokdarbnieču pulciņa pirmā tikšanās, lai dalītos ar idejām, apgūtu jaunas iemaņas, apbrīnotu citu talantu un smeltos iedvesmu. Daloties ar praktiskiem padomiem par katras rokdarbnieces talantiem, kopīgi sirsnīgā gaisotnē tika lieliski pavadīts laiks,” stāsta viņa.

Ilzenes rokdarbnieki ziemas sezonā bijuši ļoti čakli, tādēļ aizvadītajā nedēļā SKIM centra “Dailes” vestibilā tapusi arī īslaicīga izstāde, lai paveikto parādītu. No 26. līdz 31. martam bija arī iespēja aplūkot nelielu daļu no Ilzenes rokdarbnieku darbiem. “Vislielāko interesi radīja Daces Brūniņas pītās cepures no vilku vālēm dažādos dizainos. Interesanti bija arī dažādu grozu pinumi, ko piedāvāja trīs rokdarbnieki, jo katrs pinējs to veidojis citādā tehnikā un no dažādiem materiāliem. Bija, ko salīdzināt. Tāpat dažādās tehnikās adītas zeķes, cimdi, džemperi un šalle, tamborēti galdauti! Iztēli raisoši bērza dekori ar apgleznojumu,” stāsta N. Ceriņa un pauž prieku par čaklajiem rokdarbniekiem – Daci Brūniņu, Aivaru Siņavski, Silvi Kaķiti, Līgu Janušu, Sanitu Klētnieci, Anitu Šteinerti, Zani Klētnieci, Leldi Meleci, Laini Meleci, Sanitu Kaparšmiti, Viju Salmiņu, Santu Meleci.

“Ir patiess prieks par ilzeniešu radošumu, mērķtiecību un čaklajām rokām. Visas dažādās rokdarbu tehnikas pārsvarā apgūtas pašmācības ceļā. Liels paldies visiem izstādes dalībniekiem, kuri dalījās ar saviem radošajiem darbiem! Viennozīmīgi var teikt, ka ikviens darbs rada savu siltumu, prieku un sirsnību, kas tālāk tiek nodots gan saviem tuviniekiem, gan draugiem, kas šajā trauksmainajā laikā ir īpaši svarīgi,” saka organizatore.

Bet tas ir tikai sākums, un šiem radošajiem ilzeniešiem aicināti pievienoties arī citi. Ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties ar savām rokām radīt kaut ko skaistu, oriģinālu vai praktisku, varbūt arī realizēt savus “klusos” sapņus, aicināts sazināties ar bibliotēkas vadītāju Noru Ceriņu, rakstot uz e-pastu: bibl.ilzene@aluksne.lv, bibliotēkas tālruni 29140752. “Apzinot iedzīvotāju intereses, būs iespēja organizēt dažādām interešu grupām atbilstošas aktivitātes – kopīgu tikšanos meistarklasēs, radošo darbu izstādes, kā arī iedvesmojošas tikšanās,” plāno N. Ceriņa.