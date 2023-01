Igaunis dāvina Alūksnei koncertu!

Pirmdien, 9. janvārī pulksten 19.00 Alūksnes Kultūras centrā koncertu sniegs apburošā igauņu pianiste Irina Zaharenkova. Irina Zaharenkova ir viena no savas paaudzes izcilākajām taustiņinstrumentu izpildītājām, kas nākusi no Igaunijas. Šī pianiste Alūksnei sagatavojusi īpaši skaistu programmu – plānots, ka mūs gaida daļas no Johana Sebastiana Baha krājuma “Labi temperētais klavesīns” (“The Well-Tempered Clavier”), kā arī Ludviga van Bēthovena Sonāte Nr. 8 (Patētiskā).

Jāizceļ, ka šīs lieliskās mākslinieces koncerts apmeklētājiem būs bez ieejas maksas, jo igauņu producents Toivo Tuberiks, sens Alūksnes Kultūras centra draugs, to ir izvēlējies pasniegt ikvienam alūksnietim kā simbolisku dāvanu svētku mēnesī, kad mēs atzīmējam Alūksnes pilsētas statusa iegūšanu.

Irina Zaharenkova dzimusi Kaļiņingradā, klavierspēli sākusi mācīties četru gadu vecumā pie savas mātes. 1989. gadā ģimene pārcēlās uz Igauniju. Igaunijas Mūzikas akadēmijā Irina studēja klavierspēli pie Lilianas Semperes un klavesīnspēli pie Marisa Valk-Falka. Sibēliusa Helsinku Mūzikas akadēmijā viņas pasniedzēja bija Huejina Liu Tavastšerna. Irina papildinājusi iemaņas meistarklasēs pie Andrāša Šifa, Stīvena Bišopa Kovaceviča un Endželas Hjūitas. Apliecinājums pianistes meistarībai un talantam ir godalgas un atzinības, kas nopelnītas vairākos starptautiskos konkursos.

Interesanti, ka, neskaitot klavierspēli, Irina studējusi arī ķīmiju un igauņu un somu filoloģiju.